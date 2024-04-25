Бійці 79-ї ОДШБр скидами з дронів ліквідують окупантів, які атакують в районі Новомихайлівки. ВIДЕО
Оператори ударних дронів БпАк "PERUN GROUP" 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ допомогли відбиту атаку російських окупантів в районі Новомихайлівки.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
При спробі штурму українських позицій противника було зупинено, залишки техніки та піхотної групи окупантів добито та ліквідовано.
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alexandr shamov
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