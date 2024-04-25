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Бійці 79-ї ОДШБр скидами з дронів ліквідують окупантів, які атакують в районі Новомихайлівки. ВIДЕО

Оператори ударних дронів БпАк "PERUN GROUP" 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ допомогли відбиту атаку російських окупантів в районі Новомихайлівки.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

При спробі штурму українських позицій противника було зупинено, залишки техніки та піхотної групи окупантів добито та ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79 ОДШБр знищили колону техніки російських військ на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4690)


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На последних кадрах улыбнул возмущающийся кацап( выл в космос).
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25.04.2024 23:45 Відповісти
То скрєпи виходили з нього ...
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26.04.2024 09:13 Відповісти
Що ви забули тут псяки погані? Смерті шукаєте москали? Забирайте свої манатки та звіздуте на рашку свою! Нашім Героям Слава! Нищіть сволоту,русню!
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25.04.2024 23:55 Відповісти
Вдачі вам, Воїни, та наснаги!
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26.04.2024 00:05 Відповісти
Не унывайте, пацаны! Пакет есть, концерт есть. Не унывайте, пацаны!
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26.04.2024 00:30 Відповісти
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26.04.2024 07:25 Відповісти
 
 