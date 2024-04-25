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Бойцы 79-й ОДШБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов, атакующих в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Операторы ударных дронов БпАк "PERUN GROUP" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ помогли отразить атаку российских оккупантов в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

При попытке штурма украинских позиций противник был остановлен, остатки техники и пехотной группы оккупантов добиты и ликвидированы.

Смотрите также: Десантники 79-й ОДШБр уничтожили колонну техники российских войск на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3909)


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На последних кадрах улыбнул возмущающийся кацап( выл в космос).
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25.04.2024 23:45 Ответить
То скрєпи виходили з нього ...
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26.04.2024 09:13 Ответить
Що ви забули тут псяки погані? Смерті шукаєте москали? Забирайте свої манатки та звіздуте на рашку свою! Нашім Героям Слава! Нищіть сволоту,русню!
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25.04.2024 23:55 Ответить
Вдачі вам, Воїни, та наснаги!
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26.04.2024 00:05 Ответить
Не унывайте, пацаны! Пакет есть, концерт есть. Не унывайте, пацаны!
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26.04.2024 00:30 Ответить
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26.04.2024 07:25 Ответить
 
 