Бойцы 79-й ОДШБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов, атакующих в районе Новомихайловки. ВИДЕО

Операторы ударных дронов БпАк "PERUN GROUP" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ помогли отразить атаку российских оккупантов в районе Новомихайловки.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

При попытке штурма украинских позиций противник был остановлен, остатки техники и пехотной группы оккупантов добиты и ликвидированы.

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