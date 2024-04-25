Бойцы 79-й ОДШБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов, атакующих в районе Новомихайловки. ВИДЕО
Операторы ударных дронов БпАк "PERUN GROUP" 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ помогли отразить атаку российских оккупантов в районе Новомихайловки.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
При попытке штурма украинских позиций противник был остановлен, остатки техники и пехотной группы оккупантов добиты и ликвидированы.
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alexandr shamov
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