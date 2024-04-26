Бійці 503-го ОБМП скидами з дронів нищать окупантів у Кринках. ВIДЕО
Аеробомбери 503-го окремого батальйону морської піхоти серією влучних скидів з дрона зачищають від окупантів "набережну" у Кринках, на лівобережжі Херсонщини.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, Збройні Сили України з жовтня 2023 року продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у районі населеного пункту Кринки Херсонській області. Плацдарм у Кринках зайнялии та обороняють переважно морські піхотинці ЗСУ. Все забезпечення військ на плацдармі здійснюється під вогнем противника на човнах через Дніпро.
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Усе інше, то дурні балачки зкацапленого малороса, про «мір ва усьом міре, і я протік файни»!! Його рідню, праДіда та праБабу, завезли з московськага болота в Україну, туди, де хати пустували після ГОЛОДОМОРУ та відправлених(розкулачених) Українців, засланих до Північного Казахстану та Мордовії чи Тюмені!!
Ось ці істоти, чоловічої статі, і ухиляються від військової служби, як зеленський з приблудами95 та його призначенцями, на посади до ЦОВВ!!
Конституцію України, або виконуєш, як громадянин України, або на болота, до пращурів, лико дерти!
І не треба, оті пустопорожні ГОВОРІЛЬНІ/єдині марафони влаштовувати, отим дивним ухилянтам від ЗМІ !!