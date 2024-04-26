Бійці 503-го ОБМП скидами з дронів нищать окупантів у Кринках. ВIДЕО

Аеробомбери 503-го окремого батальйону морської піхоти серією влучних скидів з дрона зачищають від окупантів "набережну" у Кринках, на лівобережжі Херсонщини.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, Збройні Сили України з жовтня 2023 року продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра у районі населеного пункту Кринки Херсонській області. Плацдарм у Кринках зайнялии та обороняють переважно морські піхотинці ЗСУ. Все забезпечення військ на плацдармі здійснюється під вогнем противника на човнах через Дніпро.

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