Бойцы 503-го ОБМП сбросами с дронов уничтожают оккупантов в Крынках. ВИДЕО
Аэробомберы 503-го отдельного батальона морской пехоты серией точных сбросов с дрона зачищают от оккупантов "набережную" в Крынках, на левобережье Херсонщины.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Напоминаем, Вооруженные Силы Украины с октября 2023 года продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Плацдарм в Крынках заняли и обороняют преимущественно морские пехотинцы ВСУ. Все обеспечение войск на плацдарме осуществляется под огнем противника на лодках через Днепр.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усе інше, то дурні балачки зкацапленого малороса, про «мір ва усьом міре, і я протік файни»!! Його рідню, праДіда та праБабу, завезли з московськага болота в Україну, туди, де хати пустували після ГОЛОДОМОРУ та відправлених(розкулачених) Українців, засланих до Північного Казахстану та Мордовії чи Тюмені!!
Ось ці істоти, чоловічої статі, і ухиляються від військової служби, як зеленський з приблудами95 та його призначенцями, на посади до ЦОВВ!!
Конституцію України, або виконуєш, як громадянин України, або на болота, до пращурів, лико дерти!
І не треба, оті пустопорожні ГОВОРІЛЬНІ/єдині марафони влаштовувати, отим дивним ухилянтам від ЗМІ !!