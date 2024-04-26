Бойцы 503-го ОБМП сбросами с дронов уничтожают оккупантов в Крынках. ВИДЕО

Аэробомберы 503-го отдельного батальона морской пехоты серией точных сбросов с дрона зачищают от оккупантов "набережную" в Крынках, на левобережье Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Вооруженные Силы Украины с октября 2023 года продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Плацдарм в Крынках заняли и обороняют преимущественно морские пехотинцы ВСУ. Все обеспечение войск на плацдарме осуществляется под огнем противника на лодках через Днепр.

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