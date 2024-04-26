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Бойцы 503-го ОБМП сбросами с дронов уничтожают оккупантов в Крынках. ВИДЕО

Аэробомберы 503-го отдельного батальона морской пехоты серией точных сбросов с дрона зачищают от оккупантов "набережную" в Крынках, на левобережье Херсонщины.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Напоминаем, Вооруженные Силы Украины с октября 2023 года продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Плацдарм в Крынках заняли и обороняют преимущественно морские пехотинцы ВСУ. Все обеспечение войск на плацдарме осуществляется под огнем противника на лодках через Днепр.

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дроны (3909) 503-й ОБМП (33) Херсонская область (4760)


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таке видиво надихає
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26.04.2024 19:14 Ответить
браво, хлопці !!!
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26.04.2024 19:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам! Виключно, тільки з таких ЛЮДЕЙ, треба Українцям, обирати на посади президента та нардепів у ВРУ!!
Усе інше, то дурні балачки зкацапленого малороса, про «мір ва усьом міре, і я протік файни»!! Його рідню, праДіда та праБабу, завезли з московськага болота в Україну, туди, де хати пустували після ГОЛОДОМОРУ та відправлених(розкулачених) Українців, засланих до Північного Казахстану та Мордовії чи Тюмені!!
Ось ці істоти, чоловічої статі, і ухиляються від військової служби, як зеленський з приблудами95 та його призначенцями, на посади до ЦОВВ!!
Конституцію України, або виконуєш, як громадянин України, або на болота, до пращурів, лико дерти!
І не треба, оті пустопорожні ГОВОРІЛЬНІ/єдині марафони влаштовувати, отим дивним ухилянтам від ЗМІ !!
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26.04.2024 19:25 Ответить
 
 