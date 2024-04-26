Силы обороны юга отразили два штурма россиян на Ореховском направлении и три – на временно оккупированной Херсонщине

Силы обороны юга отбили два штурма российских оккупантов в районе Старомайорского и Роботино и три штурма в районе Крынки.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Так, на Ореховском направлении оккупанты совершили 2 штурма. 1 в районе Старомайорского и 1 - в районе Работино. Успеха не имели.



На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 3 безуспешные штурмы в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Украинские воины продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

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"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за прошедшие сутки зафиксирован пролет 139 разведывательных БпЛА", - рассказали в Силах обороны юга.

Также сообщается, что в течение боевых суток оккупанты совершили 4 авиационных удара применив 2 управляемые авиабомбы на Ореховском направлении, 2 управляемые авиабомбы и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет на Херсонщине.

В результате вражеского авиаудара управляемыми бомбами по Качкаровке, что на Херсонщине повреждено административное здание и частные жилые дома. Жертв среди населения нет.

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