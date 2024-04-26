Сили оборони півдня відбили два штурми росіян на Оріхівському напрямку і три - на тимчасово окупованій Херсонщині

Сили оборони півдня відбили два штурми російських окупантів у районі Старомайорського і Роботиного та три штурми в районі Кринків.

Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Так, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 штурми. 1 в районі Старомайорського та 1 - у районі Роботиного. Успіху не мали.



На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 3 безуспішні штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Українські воїни продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

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"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 139 розвідувальних БпЛА", - розповіли в Силах оборони півдня.

Також повідомляється, що протягом бойової доби окупанти здійснили 4 авіаційні удари застосувавши 2 керовані авіабомби на Оріхівському напрямку, 2 керовані авіабомби та понад чотирьох десятків некерованих авіаційних ракет на Херсонщині.

Внаслідок ворожого авіаудару керованими бомбами по Качкарівці, що на Херсонщині пошкоджено адміністративну будівлю та приватні житлові будинки. Жертв серед населення немає.

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