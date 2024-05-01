Створена за допомогою штучного інтелекту Вікторія Ші інформуватиме ЗМІ від імені МЗС щодо консульських питань. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр зовнішньополітичного відомства.

Хто така Вікторія Ші?

Як зазначається, представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити як прототип для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", - наголошується у повідомленні.

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Про що сповіщатиме Вікторія Ші?

"Моє імʼя символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші.

У МЗС звертають увагу, що коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Кулеба про Вікторію Ші

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС - це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

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"Створення цифрової консульської представниці - це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", - додав український міністр.

Як перевірити Вікторію Ші на справжність?

Окрім того, наголошується, що Міністерство закордонних справ також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

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Крім того, як наголошується, консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

Як повідомлялося, раніше Видання Business Insider провело дослідження, щоби скласти список професій, які найбільше ризикують бути заміненими штучним інтелектом. З'ясувалося, що штучний інтелект зможе замінити людей у 10 сферах.