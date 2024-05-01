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Створена за допомогою штучного інтелекту Вікторія Ші інформуватиме ЗМІ від імені МЗС щодо консульських питань. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр зовнішньополітичного відомства. 

Хто така Вікторія Ші?

Як зазначається, представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини - української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити як прототип для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

"Важливо зазначити, що консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші", - наголошується у повідомленні.

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Про що сповіщатиме Вікторія Ші?

"Моє імʼя символізує нашу головну мету - перемогу України, а прізвище - штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", - заявила представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші.

У МЗС звертають увагу, що коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

Кулеба про Вікторію Ші

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування - це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр також наголосив, що активне використання технологій штучного інтелекту в роботі МЗС - це не примха, а вимога воєнного часу. Адже для того, щоб досягати необхідних для країни результатів, потрібно пришвидшувати всі процеси та бути на крок попереду.

Також читайте: Велика українська IT-компанія оцінила наслідки використання штучного інтелекту в роботі

"Створення цифрової консульської представниці - це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", - додав український міністр.

Як перевірити Вікторію Ші на справжність?

Окрім того, наголошується, що Міністерство закордонних справ також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін схвалив концепцію використання штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки

Крім того, як наголошується, консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Після завершення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС вже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможець наразі вже визначений і проходить необхідні процедури спецперевірок.

Як повідомлялося, раніше Видання Business Insider провело дослідження, щоби скласти список професій, які найбільше ризикують бути заміненими штучним інтелектом. З'ясувалося, що штучний інтелект зможе замінити людей у 10 сферах.

Автор: 

МЗС (4122) штучний інтелект (292)


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Топ коментарі
+26
Знаю одного чувака, на утримання якого витрачаються мільярди за вечірні відосики.

Може зєкономити ?
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01.05.2024 10:03
+12
а президенту можна інтелект загрузити, хоча б штучний?
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01.05.2024 10:15
+11
Оскільки свого інтелекту вже бракує зедипломатам ...
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01.05.2024 10:08
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а чого не Dr. Alban?
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01.05.2024 09:59 Відповісти
Зато в цієї африкансько-донецької Віти (Розалі) справжнє українське прізвище, - Ковбаса.
Принаймні, під цим прізвищем вона фігурує в Інстаграмі.
Ну, а шо, звучить, - Віта Ковбаса. Кров'янка, мабуть. )))

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01.05.2024 10:39 Відповісти
не Кров'янка, а Чистокров'янк
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01.05.2024 10:45 Відповісти
Дякуючи зеленому гундосу, через кілька поколінь так усі українці будуть виглядати, бо замість вибитих кацапами людей завезуть заробітчан з якихось бангладешів.
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01.05.2024 11:29 Відповісти
Фу, расіст!!!!
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01.05.2024 11:35 Відповісти
Жека якщо ти білий, то і для тебе настав час почати зберігати саме білу расу ~ її чисельність різко зменшується !

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01.05.2024 11:55 Відповісти
Я исправно берег, чуть инструмент не затупился, но она же украинской певицы и инфлюенсера Источник:
Певица в 98-Ом была, там как все, а во инфл, это куда?
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01.05.2024 12:27 Відповісти
то ти ще солісток Боні М не бачив
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01.05.2024 13:00 Відповісти
Ну да. Это которые мани мани пели. С Демисом Русос.
Я тоді тіки зберегати починав.
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01.05.2024 13:14 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/COc4J6F477w?feature=share
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01.05.2024 13:02 Відповісти
А так хочеться погеноцидіть
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01.05.2024 13:52 Відповісти
природній відбір. не здатні виживати - будь-ласка на вихід!
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02.05.2024 09:15 Відповісти
безмозглу треба було оцифровувати...
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01.05.2024 10:00 Відповісти
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01.05.2024 10:11 Відповісти
Кацапи Жиріка відцифрували, йому б впару Безмозгла б і була.
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01.05.2024 11:24 Відповісти
І зарплата Віки буде десь під 15 млрд…
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01.05.2024 10:01 Відповісти
а довіреність вона на кого напише? ну для отримання та підпису у відомості.
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01.05.2024 10:06 Відповісти
так вона ж рибонька, а у рибков ручков немає
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01.05.2024 10:21 Відповісти
А потім,якщо щось піде не так,робота звільнять
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01.05.2024 10:03 Відповісти
Знаю одного чувака, на утримання якого витрачаються мільярди за вечірні відосики.

Може зєкономити ?
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01.05.2024 10:03 Відповісти
ілі воно вже так третій рік так реально і є, а настоящій під коксом десь валяється ?
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01.05.2024 10:06 Відповісти
Не применшуйте...
Аби тільки мільярди...
... ще території, життя...
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01.05.2024 10:44 Відповісти
не перебільшуйте ...

як сказав один кацап "Єсть только міг мєжду прошлим і будущим і імєнно он називаєтся жизнь". Всі вже колись померли або колись помруть. Кому нарісовано повіситись - той не втопиться.

а території залишаться на тому ж місці, де й були. Принаймні найближчі 1000 років, бо тектонічні плити таки рухаються.

А то, шо насілєніє в 2019 році вибрало зрєліща - то їх вибір. Щас наслаждаються...
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01.05.2024 11:27 Відповісти
а от не нада наговарювать.

він в дитинстві прочитав не одну книжку, а "Букварь" і "Журавлі журавлікі".
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01.05.2024 10:08 Відповісти
...Читать он не любил. Хотя, (не буду зря оговаривать человека), может, и любил, но не умел...
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01.05.2024 11:15 Відповісти
отнюдь !

чітать - це його професія.

не для себе, а те, шо йому напишуть читати.
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01.05.2024 11:29 Відповісти
До створення фейків залишилось три, два, один...
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01.05.2024 10:07 Відповісти
Оскільки свого інтелекту вже бракує зедипломатам ...
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01.05.2024 10:08 Відповісти
Так от ти яка - країна в смартфоні!
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01.05.2024 10:09 Відповісти
Скоро схоже ми отримаємо і "цифрового" Президента...😁😁😁
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01.05.2024 10:12 Відповісти
ти впевнений, шо той, який кожного вечора, настоящій ?
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01.05.2024 10:15 Відповісти
Я ото сьогодні прокинувся, прочитав цю новину і сумніваюся тепер: а може і мене вже "оцифровали" і я то не я?
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01.05.2024 10:29 Відповісти
то ти ще про квантову фізику не читав )))

і не вздумай, бо там коти Шрьодінгера так всім у тапки понасцикали, шо Данія здригнеться
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01.05.2024 10:43 Відповісти
а президенту можна інтелект загрузити, хоча б штучний?
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01.05.2024 10:15 Відповісти
Куди? У вакуум?
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01.05.2024 12:24 Відповісти
Геть усе перетворюють на шапіто.
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01.05.2024 10:19 Відповісти
А можна їй цицькі більші згенерувати?
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01.05.2024 10:22 Відповісти
мені одна копія і з такими підійде
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01.05.2024 10:33 Відповісти
Так що, і "царь нє настоящий"?!!
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01.05.2024 10:26 Відповісти
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01.05.2024 10:35 Відповісти
На наступних виборах голосуватиму за ШІ!
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01.05.2024 10:37 Відповісти
Звісно!
За брехню з телеекранів Штучний Інтелект не посадиш.
Да й червоніти він за брехню не буде й надбавки не вимагатиме.
Скоро професія "позитивний блогер" стане непотрібною.
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01.05.2024 10:39 Відповісти
Цікаво, а скільки спистили реальних грошей на створення віртуальної особи?
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01.05.2024 11:07 Відповісти
Це, типу, якщо у вас якісь проблеми - всі питання до віртуального нікого (нічого?), ідіть нах... не зай@буйте??
Як в тому старому анекдоті: "Дайте кілограм ніх...я! - Що на прилавку бачиш? - Ніх...я! - То забирай свій кілограм і вй@буй!"
Гарно хлопці викрутитися! В стилі 95-го кварталу! От тепер точно "паржом"! Хоча з іншого боку "а какая разніца"?
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01.05.2024 11:26 Відповісти
Та усіх зелених довбойобів можна ШІ замінити. Бо в них взагалі ніякого І немає, ні штучного, ні природнього. І буде повна країна в смартфоні.
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01.05.2024 11:26 Відповісти
Краще б замість Зе клоуна зробили штучний інтелект - з 2019 року Україна б вже процвітала по всім статтям і агентури російських спецслужб не було б у владі.
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01.05.2024 11:29 Відповісти
..в случае шухера, обнаружим, что в стране остались только вот такие виктории, вовы и андреи барисовичи ..
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01.05.2024 11:37 Відповісти
"Штучний інтелект" має менше відношення до розуму, ніж генетичний алгоритм до запліднення.
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01.05.2024 11:38 Відповісти
Що таке "інфлюенсерка" ? "Шмаркачка" , від слова "інфлюенція"?
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01.05.2024 11:41 Відповісти
"інфлю - вливать туфту - влияние
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01.05.2024 11:52 Відповісти
а чем она будет играть на пианино ?
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01.05.2024 11:51 Відповісти
Нам скоріше потрібно щось на кшталт цього. "Першим його (В. Черчиль) кроком на посаді прем'єр-міністра стало формування внутрішнього https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кабінету воєнного часу , до якого увійшло п'ятеро осіб: Чемберлен як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1 лорд-президент Ради , лідер лейбористів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%82%D1%82%D0%BB%D1%96 Клемент Еттлі як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8 лорд-хранитель Малої печатки (пізніше - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 віцепрем'єр-міністр ), Галіфакс як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 міністр закордонних справ і лейборист https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1 Артур Ґрінвуд як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 міністр без портфеля . Роботу внутрішнього Кабінету доповнювали начальники служб та міністри зовнішнього кабінету, які брали участь у більшості засідань.
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01.05.2024 12:15 Відповісти
Виктория.. ШО?
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01.05.2024 12:34 Відповісти
Чого пресШІ Мозамбіку раптом почала коментувати для МЗС України?
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01.05.2024 12:39 Відповісти
навіщо? не х.. й робити або грошей надлишок?
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01.05.2024 13:01 Відповісти
Сирри хватило б с головой. Или Окей Гугл
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01.05.2024 13:51 Відповісти
З вибором темношкірої говорячої голови погоджуюсь бо це констатація того факту, що Україна вже давно суть рабовласницька Африка.
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01.05.2024 23:32 Відповісти
а є версія в купальнику?
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02.05.2024 10:51 Відповісти
 
 