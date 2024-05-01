Созданная с помощью искусственного интеллекта Виктория Ши будет информировать СМИ от имени МИД по консульским вопросам. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается, представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека - украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась pro bono принять участие в проекте МИД и выступить как прототип для представительницы. Команда проекта отсняла и оцифровала ее.

"Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши", - отмечается в сообщении.

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"Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", - заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши.

В МИД обращают внимание, что комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования - это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр также отметил, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД - это не прихоть, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

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"Создание цифровой консульской представительницы - это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире", - добавил украинский министр.

Кроме того, отмечается, что Министерство иностранных дел также предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт, видео не считается достоверным.

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Кроме того, как отмечается, консульская представительница не является заменой спикера МИД Украины. После завершения срока пребывания на этой должности Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение этой вакансии. Его победитель сейчас уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок.

Как сообщалось, ранее Издание Business Insider провело исследование, чтобы составить список профессий, которые больше всего рискуют быть замененными искусственным интеллектом. Выяснилось, что искусственный интеллект сможет заменить людей в 10 сферах.