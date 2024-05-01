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Созданная с помощью искусственного интеллекта Виктория Ши будет информировать СМИ от имени МИД по консульским вопросам. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины впервые в истории создало с использованием технологий искусственного интеллекта цифровое лицо, которое официально будет комментировать консульскую информацию для СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Как отмечается, представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши создана на основе реального человека - украинской певицы и инфлюенсера Розали Номбре, которая согласилась pro bono принять участие в проекте МИД и выступить как прототип для представительницы. Команда проекта отсняла и оцифровала ее.

"Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши", - отмечается в сообщении.

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"Мое имя символизирует нашу главную цель - победу Украины, а фамилия - искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет заключаться в донесении до общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины. Я буду сообщать журналистам новости о работе консулов по защите прав и интересов граждан Украины за рубежом, реагирование на инциденты или чрезвычайные ситуации и другие новости", - заявила представитель МИД по консульским вопросам Виктория Ши.

В МИД обращают внимание, что комментарии Виктории Ши будут появляться на официальных ресурсах МИД Украины, веб-сайте и страницах в соцсетях, а также будут передаваться журналистам пресс-службой МИД.

"Использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица для консульского комментирования - это прежде всего экономия времени и ресурсов МИД. Реальные дипломаты смогут быть более эффективными и фокусироваться на других задачах по оказанию помощи гражданам", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр также отметил, что активное использование технологий искусственного интеллекта в работе МИД - это не прихоть, а требование военного времени. Ведь для того, чтобы достигать необходимых для страны результатов, нужно ускорять все процессы и быть на шаг впереди.

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"Создание цифровой консульской представительницы - это часть более широкой стратегии по системному внедрению передовых технологий с использованием искусственного интеллекта в МИД Украины. Дипломатия не только в Украине, но и во всем мире всегда была консервативной сферой, которая последней внедряла инновации. Мы меняем это. Украинская дипломатия сейчас усиливает свои способности и делает технологический скачок, которого до сих пор не сделала ни одна дипломатическая служба в мире", - добавил украинский министр.

Кроме того, отмечается, что Министерство иностранных дел также предусмотрело несколько уровней защиты Виктории Ши от цифровых подделок. На каждом оригинальном видео консульской представительницы размещен QR-код, который ведет на текстовую версию того же комментария на официальной странице МИД. В случае отсутствия такого QR-кода или перехода на любой другой сайт, видео не считается достоверным.

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Кроме того, как отмечается, консульская представительница не является заменой спикера МИД Украины. После завершения срока пребывания на этой должности Олега Николенко МИД уже провел конкурс на замещение этой вакансии. Его победитель сейчас уже определен и проходит необходимые процедуры спецпроверок.

Как сообщалось, ранее Издание Business Insider провело исследование, чтобы составить список профессий, которые больше всего рискуют быть замененными искусственным интеллектом. Выяснилось, что искусственный интеллект сможет заменить людей в 10 сферах.

Автор: 

МИД (6949) искусственный интеллект (37)


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Топ комментарии
+26
Знаю одного чувака, на утримання якого витрачаються мільярди за вечірні відосики.

Може зєкономити ?
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01.05.2024 10:03
+12
а президенту можна інтелект загрузити, хоча б штучний?
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01.05.2024 10:15
+11
Оскільки свого інтелекту вже бракує зедипломатам ...
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01.05.2024 10:08
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а чого не Dr. Alban?
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01.05.2024 09:59 Ответить
Зато в цієї африкансько-донецької Віти (Розалі) справжнє українське прізвище, - Ковбаса.
Принаймні, під цим прізвищем вона фігурує в Інстаграмі.
Ну, а шо, звучить, - Віта Ковбаса. Кров'янка, мабуть. )))

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01.05.2024 10:39 Ответить
не Кров'янка, а Чистокров'янк
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01.05.2024 10:45 Ответить
Дякуючи зеленому гундосу, через кілька поколінь так усі українці будуть виглядати, бо замість вибитих кацапами людей завезуть заробітчан з якихось бангладешів.
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01.05.2024 11:29 Ответить
Фу, расіст!!!!
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01.05.2024 11:35 Ответить
Жека якщо ти білий, то і для тебе настав час почати зберігати саме білу расу ~ її чисельність різко зменшується !

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01.05.2024 11:55 Ответить
Я исправно берег, чуть инструмент не затупился, но она же украинской певицы и инфлюенсера Источник:
Певица в 98-Ом была, там как все, а во инфл, это куда?
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01.05.2024 12:27 Ответить
то ти ще солісток Боні М не бачив
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01.05.2024 13:00 Ответить
Ну да. Это которые мани мани пели. С Демисом Русос.
Я тоді тіки зберегати починав.
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01.05.2024 13:14 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/COc4J6F477w?feature=share
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01.05.2024 13:02 Ответить
А так хочеться погеноцидіть
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01.05.2024 13:52 Ответить
природній відбір. не здатні виживати - будь-ласка на вихід!
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02.05.2024 09:15 Ответить
безмозглу треба було оцифровувати...
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01.05.2024 10:00 Ответить
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01.05.2024 10:11 Ответить
Кацапи Жиріка відцифрували, йому б впару Безмозгла б і була.
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01.05.2024 11:24 Ответить
І зарплата Віки буде десь під 15 млрд…
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01.05.2024 10:01 Ответить
а довіреність вона на кого напише? ну для отримання та підпису у відомості.
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01.05.2024 10:06 Ответить
так вона ж рибонька, а у рибков ручков немає
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01.05.2024 10:21 Ответить
А потім,якщо щось піде не так,робота звільнять
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01.05.2024 10:03 Ответить
Знаю одного чувака, на утримання якого витрачаються мільярди за вечірні відосики.

Може зєкономити ?
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01.05.2024 10:03 Ответить
ілі воно вже так третій рік так реально і є, а настоящій під коксом десь валяється ?
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01.05.2024 10:06 Ответить
Не применшуйте...
Аби тільки мільярди...
... ще території, життя...
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01.05.2024 10:44 Ответить
не перебільшуйте ...

як сказав один кацап "Єсть только міг мєжду прошлим і будущим і імєнно он називаєтся жизнь". Всі вже колись померли або колись помруть. Кому нарісовано повіситись - той не втопиться.

а території залишаться на тому ж місці, де й були. Принаймні найближчі 1000 років, бо тектонічні плити таки рухаються.

А то, шо насілєніє в 2019 році вибрало зрєліща - то їх вибір. Щас наслаждаються...
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01.05.2024 11:27 Ответить
а от не нада наговарювать.

він в дитинстві прочитав не одну книжку, а "Букварь" і "Журавлі журавлікі".
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01.05.2024 10:08 Ответить
...Читать он не любил. Хотя, (не буду зря оговаривать человека), может, и любил, но не умел...
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01.05.2024 11:15 Ответить
отнюдь !

чітать - це його професія.

не для себе, а те, шо йому напишуть читати.
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01.05.2024 11:29 Ответить
До створення фейків залишилось три, два, один...
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01.05.2024 10:07 Ответить
Оскільки свого інтелекту вже бракує зедипломатам ...
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01.05.2024 10:08 Ответить
Так от ти яка - країна в смартфоні!
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01.05.2024 10:09 Ответить
Скоро схоже ми отримаємо і "цифрового" Президента...😁😁😁
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01.05.2024 10:12 Ответить
ти впевнений, шо той, який кожного вечора, настоящій ?
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01.05.2024 10:15 Ответить
Я ото сьогодні прокинувся, прочитав цю новину і сумніваюся тепер: а може і мене вже "оцифровали" і я то не я?
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01.05.2024 10:29 Ответить
то ти ще про квантову фізику не читав )))

і не вздумай, бо там коти Шрьодінгера так всім у тапки понасцикали, шо Данія здригнеться
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01.05.2024 10:43 Ответить
а президенту можна інтелект загрузити, хоча б штучний?
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01.05.2024 10:15 Ответить
Куди? У вакуум?
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01.05.2024 12:24 Ответить
Геть усе перетворюють на шапіто.
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01.05.2024 10:19 Ответить
А можна їй цицькі більші згенерувати?
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01.05.2024 10:22 Ответить
мені одна копія і з такими підійде
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01.05.2024 10:33 Ответить
Так що, і "царь нє настоящий"?!!
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01.05.2024 10:26 Ответить
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01.05.2024 10:35 Ответить
На наступних виборах голосуватиму за ШІ!
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01.05.2024 10:37 Ответить
Звісно!
За брехню з телеекранів Штучний Інтелект не посадиш.
Да й червоніти він за брехню не буде й надбавки не вимагатиме.
Скоро професія "позитивний блогер" стане непотрібною.
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01.05.2024 10:39 Ответить
Цікаво, а скільки спистили реальних грошей на створення віртуальної особи?
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01.05.2024 11:07 Ответить
Це, типу, якщо у вас якісь проблеми - всі питання до віртуального нікого (нічого?), ідіть нах... не зай@буйте??
Як в тому старому анекдоті: "Дайте кілограм ніх...я! - Що на прилавку бачиш? - Ніх...я! - То забирай свій кілограм і вй@буй!"
Гарно хлопці викрутитися! В стилі 95-го кварталу! От тепер точно "паржом"! Хоча з іншого боку "а какая разніца"?
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01.05.2024 11:26 Ответить
Та усіх зелених довбойобів можна ШІ замінити. Бо в них взагалі ніякого І немає, ні штучного, ні природнього. І буде повна країна в смартфоні.
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01.05.2024 11:26 Ответить
Краще б замість Зе клоуна зробили штучний інтелект - з 2019 року Україна б вже процвітала по всім статтям і агентури російських спецслужб не було б у владі.
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01.05.2024 11:29 Ответить
..в случае шухера, обнаружим, что в стране остались только вот такие виктории, вовы и андреи барисовичи ..
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01.05.2024 11:37 Ответить
"Штучний інтелект" має менше відношення до розуму, ніж генетичний алгоритм до запліднення.
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01.05.2024 11:38 Ответить
Що таке "інфлюенсерка" ? "Шмаркачка" , від слова "інфлюенція"?
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01.05.2024 11:41 Ответить
"інфлю - вливать туфту - влияние
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01.05.2024 11:52 Ответить
а чем она будет играть на пианино ?
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01.05.2024 11:51 Ответить
Нам скоріше потрібно щось на кшталт цього. "Першим його (В. Черчиль) кроком на посаді прем'єр-міністра стало формування внутрішнього https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Кабінету воєнного часу , до якого увійшло п'ятеро осіб: Чемберлен як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1 лорд-президент Ради , лідер лейбористів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%82%D1%82%D0%BB%D1%96 Клемент Еттлі як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8 лорд-хранитель Малої печатки (пізніше - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 віцепрем'єр-міністр ), Галіфакс як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97 міністр закордонних справ і лейборист https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D2%90%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1 Артур Ґрінвуд як https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 міністр без портфеля . Роботу внутрішнього Кабінету доповнювали начальники служб та міністри зовнішнього кабінету, які брали участь у більшості засідань.
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01.05.2024 12:15 Ответить
Виктория.. ШО?
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01.05.2024 12:34 Ответить
Чого пресШІ Мозамбіку раптом почала коментувати для МЗС України?
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01.05.2024 12:39 Ответить
навіщо? не х.. й робити або грошей надлишок?
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01.05.2024 13:01 Ответить
Сирри хватило б с головой. Или Окей Гугл
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01.05.2024 13:51 Ответить
З вибором темношкірої говорячої голови погоджуюсь бо це констатація того факту, що Україна вже давно суть рабовласницька Африка.
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01.05.2024 23:32 Ответить
а є версія в купальнику?
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02.05.2024 10:51 Ответить
 
 