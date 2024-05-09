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На узбережжі Одещини знищено морську міну, - ВМС України. ВIДЕО

Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

У ВМС нагадали, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

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Автор: 

ВМС (1384) Одеська область (3210) розмінування (989) міна (342)


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Та всього то треба було болгаркою розрізати, або зубилом і молотком... Там мабуть кольорові метали є. У нас же стільки плєнних москалів є і сидять без роботи !
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09.05.2024 21:05 Відповісти
 
 