На узбережжі Одещини знищено морську міну, - ВМС України. ВIДЕО

Сьогодні вночі силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя Одещини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

У ВМС нагадали, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя.

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