На побережье Одесчины уничтожена морская мина, - ВМС Украины. ВИДЕО

Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

В ВМС напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

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