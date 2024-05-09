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На побережье Одесчины уничтожена морская мина, - ВМС Украины. ВИДЕО

Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

В ВМС напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.

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ВМС (1466) Одесская область (3567) разминирование (713) мина (277)


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Та всього то треба було болгаркою розрізати, або зубилом і молотком... Там мабуть кольорові метали є. У нас же стільки плєнних москалів є і сидять без роботи !
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09.05.2024 21:05 Ответить
 
 