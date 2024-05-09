На побережье Одесчины уничтожена морская мина, - ВМС Украины. ВИДЕО
Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.
В ВМС напомнили, что в регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья.
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Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий09.05.2024 21:05 Ответить Мне нравится 0
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