Російські окупанти відстрелили палець чоловіку на околицях Вовчанська. ВIДЕО

12 травня на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 12 травня близько 12:30 на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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