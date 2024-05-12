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Російські окупанти відстрелили палець чоловіку на околицях Вовчанська. ВIДЕО

12 травня на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зазначається, що 12 травня близько 12:30 на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте: Війська РФ знищують Вовчанськ та навколишні села КАБами та РСЗВ: за два дні скинули 22 авіабомби, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (17373) Вовчанськ (416)


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а де ж вони там взялись, мерія ze- чмо рапортувала -их там нєт
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12.05.2024 23:14 Відповісти
дамочка, розберіться що саме мається на увазі "там нєт". Їх ЗСУ пустили в сіру зону, як раз Вовчанськ https://deepstatemap.live/en#7/48.876/40.902 https://deepstatemap.live/en#7/48.876/40.902

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12.05.2024 23:36 Відповісти
мужик каже, що він живе на Хлібороба - це вулиця на краю міста Вовчанськ.
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12.05.2024 23:41 Відповісти
Кто-то нам конкретно и бесстыдно врёт.
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12.05.2024 23:21 Відповісти
Чолов'яга бреше! Палець сам відрубав, щоб не мобілізували випадково. (Сарказм, якщо щось)
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12.05.2024 23:30 Відповісти
Треба було руку рубати, без пальця мобілізують...
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12.05.2024 23:36 Відповісти
ніколи такого не було і знову
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13.05.2024 09:19 Відповісти
так мужик не підтверджує, що перестрелили пальці, а перебили. ну прикладом може. Автор статті не розуміє української?
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12.05.2024 23:42 Відповісти
 
 