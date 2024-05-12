Російські окупанти відстрелили палець чоловіку на околицях Вовчанська. ВIДЕО
12 травня на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили палець 74-річному місцевому мешканцю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Зазначається, що 12 травня близько 12:30 на околицях міста Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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