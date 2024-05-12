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Российские оккупанты отстрелили палец мужчине в окрестностях Волчанска. ВИДЕО

12 мая в окрестностях города Волчанск российские военные отстрелили палец 74-летнему местному жителю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что 12 мая около 12:30 в окрестностях города Волчанск российские военные отстрелили 74-летнему местному жителю палец.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также читайте: Войска РФ уничтожают Волчанск и окрестные села КАБами и РСЗО: за два дня сбросили 22 авиабомбы, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

армия РФ (19224) Волчанск (388)


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а де ж вони там взялись, мерія ze- чмо рапортувала -их там нєт
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12.05.2024 23:14 Ответить
дамочка, розберіться що саме мається на увазі "там нєт". Їх ЗСУ пустили в сіру зону, як раз Вовчанськ https://deepstatemap.live/en#7/48.876/40.902 https://deepstatemap.live/en#7/48.876/40.902

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12.05.2024 23:36 Ответить
мужик каже, що він живе на Хлібороба - це вулиця на краю міста Вовчанськ.
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12.05.2024 23:41 Ответить
Кто-то нам конкретно и бесстыдно врёт.
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12.05.2024 23:21 Ответить
Чолов'яга бреше! Палець сам відрубав, щоб не мобілізували випадково. (Сарказм, якщо щось)
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12.05.2024 23:30 Ответить
Треба було руку рубати, без пальця мобілізують...
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12.05.2024 23:36 Ответить
ніколи такого не було і знову
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13.05.2024 09:19 Ответить
так мужик не підтверджує, що перестрелили пальці, а перебили. ну прикладом може. Автор статті не розуміє української?
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12.05.2024 23:42 Ответить
 
 