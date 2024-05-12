Российские оккупанты отстрелили палец мужчине в окрестностях Волчанска. ВИДЕО

12 мая в окрестностях города Волчанск российские военные отстрелили палец 74-летнему местному жителю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Отмечается, что 12 мая около 12:30 в окрестностях города Волчанск российские военные отстрелили 74-летнему местному жителю палец.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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