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Не всіх, хто оновив дані, обов’язково відправлять на фронт, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував хід мобілізації в Україні. За словами глави держави, не всіх, хто оновив військово-облікові дані, відправлять на фронт.

Про це він сказав на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація обов'язкова, вона не закінчується і триває. Закон, який проголосував парламент, дозволяв деякі зміни до того старого закону про мобілізацію, про воєнний стан тощо. Сьогодні реєстрація чоловіків мобілізаційного віку повинна бути обов'язковою. ... Технологічно сьогодні є можливість зареєструватися кожній людині. Це не означає, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто мобілізаційного віку - бути зареєстрованим", - зазначив він.

Президент нагадав, що понад 1 млн осіб оновили свої дані.

"Це не означає, що цих людей буде мобілізовано. Мобілізація як йшла, так і йде. Скажу вам, вона після цього закону збільшилася", - додав Зеленський.

Читайте: Мукачівський ТЦК затримав 23-річного водія, який віз критичні ліки: хлопця змусили пройти ВЛК та вручили повістку

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+37
а чотири повістки оновив дані ?
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31.05.2024 14:50
+30
Володимире Олександровичу, я не сумніваюсь, що особисто Ви зареєструвались у перший же день.
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31.05.2024 14:50
+22
верховний зе!ухилянт, щось там булькає про фронт?
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31.05.2024 14:51
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а чотири повістки оновив дані ?
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31.05.2024 14:50 Відповісти
Володимире Олександровичу, я не сумніваюсь, що особисто Ви зареєструвались у перший же день.
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31.05.2024 14:50 Відповісти
ага. тиждень стояв в черзі. оплатив та здав всі аналізи. показував пісюн і дупу на влк.
був визнаний придатним, тепер чекає на учбовий полігон.
але, особисті п'ять років, ще не закінчились, тому отаке.....
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31.05.2024 14:54 Відповісти
Якщо Головнокомандувач пройшов комісію і був визнаний непридатним, то Верховний Головнокомандувач просто зобов'язаний пройти ще більш прискіпливу медкомісію і якщо щось знайдуть...
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31.05.2024 15:22 Відповісти
верховний зе!ухилянт, щось там булькає про фронт?
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31.05.2024 14:51 Відповісти
Ну і навіщо воно меле про те, про що не має ані найменшого поняття?
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31.05.2024 14:52 Відповісти
То з Аргентини гуманітарку йому привезли, походу..весь день маячню несе..
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31.05.2024 14:58 Відповісти
цинічне паталогічне брехло-херпіду має взагалі мовчати
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31.05.2024 14:53 Відповісти
и это мне рассказывает уклонист у которого жена была в списке Миротворца, т.к. предлагала в инете 15 000 за передвижение Украинских Войск.
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31.05.2024 14:54 Відповісти
А його самого вже можна мобілізовувати чи офіційно розумово непридатний?
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31.05.2024 14:55 Відповісти
розумово відсталих беруть в тцк.
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31.05.2024 15:47 Відповісти
Чотирикратний "оновлювач даних" казки розповідає.
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31.05.2024 14:55 Відповісти
а які підстави відсрочки у Єрмака? не держслужбовець же..
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31.05.2024 14:57 Відповісти
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31.05.2024 14:58 Відповісти
Це шо і є ота гумова кукла.
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31.05.2024 17:30 Відповісти
Дехто сповзне - хто за гроші хто по болячках
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31.05.2024 15:00 Відповісти
Та знаємо! Кошевого не відправлять, Подоляка, Татарова з Єрмаком, і звичайно самого Найвеличнішого, навіть попри те, що чотири власні повістки він проігнорував
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31.05.2024 15:01 Відповісти
Не все смогут уйти на фронт.Вернее смогут уйти не только лишь все.Мало кто сможет это сделать.(с)
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31.05.2024 15:13 Відповісти
Шановний, прізвищя зрадницьких підорів пишуться з маленької літери.
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31.05.2024 15:46 Відповісти
Чія б корова про це мичала а твоя б ......, гівно ти неголене.
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31.05.2024 15:01 Відповісти
Просто таки безумно цікаво, в особистих даних Потужного, яка саме ВОС стоїть? На обліку він, чи все ще в розшуку? Коли була остання ВЛК?......
Та і стосовно всього Офісу Президента було б цікаво дізнатись.
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31.05.2024 15:02 Відповісти
звичайно не відправлять. 99% це броньовики та відстрочковики
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31.05.2024 15:04 Відповісти
Оновлюй дані, отримуй 5-ту повістку в бусику, проходь влк без "обмежено придатних" і ****** на фронт, в ту катастрофу яку ти влаштував в Україні і забезпечив.
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31.05.2024 15:08 Відповісти
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31.05.2024 15:10 Відповісти
Правильно, якщо є гроші або зв'язки, то на фронт не підеш. Ну, або якщо ти вже на фронті
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31.05.2024 15:15 Відповісти
Іліта мобілізована не буде. це ми й без тебе знаємо.
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31.05.2024 15:19 Відповісти
Ця влада ніколи не брехала, тому, звичайно, всі заразпідуть і оновлять дані. А як же.
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31.05.2024 15:30 Відповісти
добре він коксу нюхнув,до речі того гнусавого і не беруть
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31.05.2024 15:32 Відповісти
Тоді Єрмак і Татаров нехай пройдуть ВЛК.
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31.05.2024 15:34 Відповісти
Пора б уже чесно сказати: "Тим хто оновив дані потрібно бути готовими що їх відправлять на фронт".
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31.05.2024 15:40 Відповісти
Не всіх звісно, там і свої є.
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31.05.2024 15:46 Відповісти
Це все побрехеньки! Для того, щоб затягнути чоловіків на мобілізацію!
А там вже тебе ніхто не питатиме,чи хворий ти,чи старий!
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31.05.2024 15:53 Відповісти
ухілянт яке не служило щось коментує..пішов дл баканова...на х...
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31.05.2024 16:08 Відповісти
Не всіх? 4 з 5 - це теж "не всіх".
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31.05.2024 16:09 Відповісти
Презик ухилянт шось мені каже.. сурово...
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31.05.2024 16:18 Відповісти
Але всіх, хто порушує закон рано, чи пізно, візьмут за сраку! Україна для Світу, не більш значуща, чім іньши! Нетяньяху «трохи» кутише за Зеленського, але ******** його! Порушення Женевської конвенції не мають строку! Тім, хто не знає! Там прописані порушення військових, проти цивільних обох сторін конфлікту! Навчить своїх речників! Перед тім як бовкнуть Закон вивчи!
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31.05.2024 16:21 Відповісти
лихі парфуми української мовної підлоги із вивернутою клавою комп'ютера.
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31.05.2024 16:32 Відповісти
Так у тебя перевод! Не очень умелым "переводчиком! " любезный!
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31.05.2024 16:35 Відповісти
Все власним прикладом, оновив, перевдягнувся, бо та, що на тобі вже давно спріла, доли трьохлінійку і в окопи та укриття збудовані тобою, самозванцем, на кордон під Харків.
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31.05.2024 19:00 Відповісти
 
 