Не всіх, хто оновив дані, обов’язково відправлять на фронт, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував хід мобілізації в Україні. За словами глави держави, не всіх, хто оновив військово-облікові дані, відправлять на фронт.

Про це він сказав на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація обов'язкова, вона не закінчується і триває. Закон, який проголосував парламент, дозволяв деякі зміни до того старого закону про мобілізацію, про воєнний стан тощо. Сьогодні реєстрація чоловіків мобілізаційного віку повинна бути обов'язковою. ... Технологічно сьогодні є можливість зареєструватися кожній людині. Це не означає, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто мобілізаційного віку - бути зареєстрованим", - зазначив він.

Президент нагадав, що понад 1 млн осіб оновили свої дані.

"Це не означає, що цих людей буде мобілізовано. Мобілізація як йшла, так і йде. Скажу вам, вона після цього закону збільшилася", - додав Зеленський.

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