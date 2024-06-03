Через російську ІПСО щодо "інсценування загибелі мирних жителів" Прокудін просить херсонців без нагальної потреби не виходити на вулиці. ВIДЕО
Російські пропагандисти поширюють чергову ІПСО про те, що нібито у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Втім він нагадує, що саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах.
"Тому очевидно, що єдина загроза для містян - це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій. Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних!", - зауважив Прокудін.
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