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У Херсоні лунають вибухи: ворог обстрілює прибережні зони

Обстріли Херсону 2 червня

Зранку 2 червня 2024 року у Херсоні гримлять вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", - зазначив він.

Пізніше Мрочко уточнив, що обстріл прибережних зон Херсона триває.

Читайте також: Росіяни кілька разів атакували Херсон: У Корабельному районі пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, 1 червня 2024 року ворог ударив по середмістю Херсону, пошкоджено медзаклад

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02.06.2024 12:02 Відповісти
 
 