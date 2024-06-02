У Херсоні лунають вибухи: ворог обстрілює прибережні зони
Зранку 2 червня 2024 року у Херсоні гримлять вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!", - зазначив він.
Пізніше Мрочко уточнив, що обстріл прибережних зон Херсона триває.
Як повідомлялося, 1 червня 2024 року ворог ударив по середмістю Херсону, пошкоджено медзаклад
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показати весь коментар02.06.2024 12:02 Відповісти Мені подобається 0
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