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В Херсоне раздаются взрывы: враг обстреливает прибрежные зоны

Обстріли Херсону 2 червня

Утром 2 июня 2024 года в Херсоне гремят взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Не пребывайте на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!" - отметил он.

Позже Мрочко уточнил, что обстрел прибрежных зон Херсона продолжается.

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Как сообщалось, 1 июня 2024 года враг ударил по центру Херсона, повреждено медучреждение.
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02.06.2024 12:02 Ответить
 
 