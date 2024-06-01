Утром враг ударил по центру Херсона, повреждено медучреждение

В результате утреннего вражеского обстрела в Херсоне повреждено учреждение здравоохранения.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала центр города около 10.00.

"В медучреждении выбиты окна, повреждена крыша, оборваны провода. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Россияне несколько раз атаковали Херсон: В Корабельном районе повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж