Утром враг ударил по центру Херсона, повреждено медучреждение
В результате утреннего вражеского обстрела в Херсоне повреждено учреждение здравоохранения.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала центр города около 10.00.
"В медучреждении выбиты окна, повреждена крыша, оборваны провода. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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