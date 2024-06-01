Зранку ворог ударив по середмістю Херсону, пошкоджено медзаклад
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено заклад охорони здоров’я.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала середмістя близько 10.00.
"У медзакладі вибиті вікна, пошкоджено дах, обірвано дроти. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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