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Новини Війна
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Зранку ворог ударив по середмістю Херсону, пошкоджено медзаклад

Обстріл Херсону

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу у Херсоні пошкоджено заклад охорони здоров’я.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала середмістя близько 10.00.

"У медзакладі вибиті вікна, пошкоджено дах, обірвано дроти. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни кілька разів атакували Херсон: У Корабельному районі пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28449) Херсон (3356)


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