Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО
Українські воїни знищили колону військових вантажівок поблизу села Суджа Курської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Розбиття російської колони у Курській області. Воїни 53 механізованої бригади підрозділу Малібу та Крила до пекла 103 ОБрТРО цю колону розбили. Частина техніки втекла, частину знищили", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+61 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.06.2024 11:05
+41 Yuri I #427530
показати весь коментар03.06.2024 11:15
+38 Валерий К #448385
показати весь коментар03.06.2024 11:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з iншого ракурсу
в Україні !!
Молодці наші аоіни 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
Мой единственный шанс - это быть сильнее
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней
А те, що це Курська область, просто надихає!
Ще по цілям в москві влупити і буде щастя всім.
А теперь просто попадет под полное влияние китая...и что от него останется неизвестно...
Він нагадав, що восени минулого року США розмістили на Борнхольмі мобільний ракетний комплекс середньої та меншої дальності Typhon, який здатний вражати морські цілі в радіусі до 400 км