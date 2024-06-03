Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни знищили колону військових вантажівок поблизу села Суджа Курської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Розбиття російської колони у Курській області. Воїни 53 механізованої бригади підрозділу Малібу та Крила до пекла 103 ОБрТРО цю колону розбили. Частина техніки втекла, частину знищили", - йдеться у коментарі до запису.

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