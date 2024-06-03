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Російська колона у Курській області знищена ударом 53-ї та 103-ї бригад ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни знищили колону військових вантажівок поблизу села Суджа Курської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Розбиття російської колони у Курській області. Воїни 53 механізованої бригади підрозділу Малібу та Крила до пекла 103 ОБрТРО цю колону розбили. Частина техніки втекла, частину знищили", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Курській області РФ українські воїни знищили два російські танки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) 53 окрема механізована бригада (119) Курськ (1127)


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Топ коментарі
+61
Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
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03.06.2024 11:05
+41
Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
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03.06.2024 11:15
+38
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03.06.2024 11:05
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Гарна робота всім виконавцям респектище-давайте ще...
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03.06.2024 11:05 Відповісти
Все чудово, тільки музика дебільна.
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03.06.2024 11:12 Відповісти
Так треба донатити ще. Будуть гроші - буде й свято.
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03.06.2024 12:08 Відповісти
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03.06.2024 11:05 Відповісти
Барабанщиком мабуть був?...
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03.06.2024 11:13 Відповісти
Та ні, то його душу чорти до пекла потягнули, а він пручається.
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03.06.2024 11:41 Відповісти
Він і зараз у кобздона підбарабанює
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03.06.2024 12:37 Відповісти
https://x.com/TOGAjano21/status/1797203965781614821 https://x.com/TOGAjano21/status/1797203965781614821

з iншого ракурсу
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03.06.2024 13:20 Відповісти
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03.06.2024 11:05 Відповісти
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03.06.2024 11:27 Відповісти
Дидов в жoпy ... (ну, вы понимаете )!
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03.06.2024 12:07 Відповісти
Ахмат фактично фактично союзник ЗСУ, їбашить відступаючу русню...
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03.06.2024 20:40 Відповісти
Та ні, це дурня. Страх перед розстрілом ахматом відіграє достатньо важливу роль для втримання в "м'ясних" штурмовиків бажання все ж таки йти вперед. Якби в засрашинців не було ахмата, ефективність штурмів була б в 2-3 рази менша.
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03.06.2024 21:56 Відповісти
Шось двуногих не видно - з"ібалися?
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03.06.2024 11:07 Відповісти
Сподіваюся - ні
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03.06.2024 11:17 Відповісти
Все, кацапи, лафа скінчилась. Як казала одна тітка у кіно "За двома зайцами" - ми і у Воронежу і у Орську з Читою достанемо.
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03.06.2024 11:08 Відповісти
Мало знищили
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03.06.2024 11:09 Відповісти
ГОРІТЬ У ПЕКЛІ МОСКАЛІ!!!
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03.06.2024 11:10 Відповісти
Очень правильно. Пора переносить боевые действия на территорию рашки.
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03.06.2024 11:13 Відповісти
Неужели клоун Залужного вернул? Кто посмел перечить "верховному гавнокомандуюшему" и нанести эти удары по московии? Все это не в его духе, а в духе Валерия Федоровича. Имей хоть чуточку порядочности клоун, извинись перед ним и верни его в ЗСУ. Но боюсь что этого никогда не будет,пока клоун у власти. И боевых генералов которые воевали против дикой орды с 2014 года тоже верни. Фамилии генералов которых ты ублюдок намеренно отстранил от ЗСУ написать? Да ты и сам это прекрасно знаешь "балалаешник".
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04.06.2024 11:55 Відповісти
Зараз кацапи не те, що до Берліна, до українського кордону не встигають доїхати
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03.06.2024 11:14 Відповісти
Яка краса. А найприємніше те що нарешті свиновиплядки тепер будуть забруднювати своїми проспиртованими тельбухами та іржавим металобрухтом - свої ж поля і посадки.
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03.06.2024 11:15 Відповісти
Кацапи кончені повинні здихати на своїй територіі , а не смердіти
в Україні !!
Молодці наші аоіни 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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03.06.2024 11:17 Відповісти
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03.06.2024 11:22 Відповісти
Воїни
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03.06.2024 11:22 Відповісти
https://x.com/i/status/1797528274584928475 https://x.com/i/status/1797528274584928475
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03.06.2024 11:31 Відповісти
Спасибо, классное видео.
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03.06.2024 11:52 Відповісти
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03.06.2024 23:07 Відповісти
Це відос з лівого берега Дніпра - десь весною, наші накрили біля Кринок вольфрамовими шаріками колону. Дуже дієво - одна ракета з шарами -а як бадьорить.
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04.06.2024 10:54 Відповісти
Оце діло , така війна мені подобається
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03.06.2024 11:59 Відповісти
видно что руснявая земля, чистая без воронок, но теперь получите ответку орки
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03.06.2024 12:23 Відповісти
Мы раздуваем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F пожар мировой ,
Церкви и тюрьмы сравняем с землёй!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!
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03.06.2024 12:27 Відповісти
А вийшло все навпаки
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03.06.2024 14:33 Відповісти
Всєх сільнєй..... заглатуе.
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04.06.2024 01:41 Відповісти
це те що треба було робити з перших днів війни ! починаючи після обстрілу з Гуково.
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03.06.2024 12:29 Відповісти
В родной стране умирать роднее
Мой единственный шанс - это быть сильнее
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней
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03.06.2024 12:29 Відповісти
Круто!
А те, що це Курська область, просто надихає!
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03.06.2024 12:34 Відповісти
Що забороняло чи заважало робити це раніше? Хіба fpv є американським озброєнням?
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03.06.2024 12:37 Відповісти
Ч ув що Хаймарсами розєбали... Ну дронами теж не погано вийшло.
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03.06.2024 12:56 Відповісти
Єрмак забороняв Зеленському який не хотів це робити і так.

Ще по цілям в москві влупити і буде щастя всім.
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03.06.2024 12:59 Відповісти
Там бк из шариковыми бомбочками, Со взрывом в воздухе, над тентами авто. Оркам мало не показалось.
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03.06.2024 23:12 Відповісти
Супер.
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03.06.2024 12:57 Відповісти
Ти ба, роз'їздились кацапури по нашій Слобожанщиині, зовсім страх втратили!
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03.06.2024 13:28 Відповісти
Хотів "санітарну зону"? Тримай!
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03.06.2024 14:10 Відповісти
Не лишне сегодня россиянам вспомнить чем закончилась Вторая Мировая тем кто ее начал. Начав накануне Третью
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03.06.2024 14:30 Відповісти
Плохо закончилась для всех кроме США....немцев раздолбали, японцев раздолбали, Французская и Британская империи посыпались, совок не смог толкать комуняцкие идейки дальше границ варшавского договора в результате чего проиграл конкуренцию западу и тоже посыпался....
А теперь просто попадет под полное влияние китая...и что от него останется неизвестно...
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03.06.2024 20:02 Відповісти
41-й? Павтаряють?
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03.06.2024 18:48 Відповісти
Наче і незначна деталь ,а приєвмно))))" ...в курській області..."))))
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03.06.2024 21:37 Відповісти
Просто неймовірна краса!
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03.06.2024 21:46 Відповісти
Просто супер! Гарно дивитись,як б"ють рашистів на їх землі!
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04.06.2024 06:21 Відповісти
Хай, суки, тонелі риють з під уралу. Щеб був міліон дронів.
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04.06.2024 10:56 Відповісти
"CШA" може завдавати ударів крилатими ракетами "Томагавк" по базах Балтійського та Північного флотів з данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Про це у статті для журналу Міноборони "Військова думка" заявив заступник головнокомандувача ВМФ Кацапии адмірал Володимир Касатонов.

Він нагадав, що восени минулого року США розмістили на Борнхольмі мобільний ракетний комплекс середньої та меншої дальності Typhon, який здатний вражати морські цілі в радіусі до 400 км
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04.06.2024 11:04 Відповісти
Це ще не все про таке - у белгородській губ - Хаймерс по с-400 - https://www.5.ua/svit/na-bielhorodshchyni-za-dopomohoiu-himars-buly-vrazheni-kompleksy-s-300400-u-merezhi-pokazaly-foto-i-video-328782.html https://www.5.ua/svit/na-bielhorodshchyni-za-dopomohoiu-himars-buly-vrazheni-kompleksy-s-300400-u-merezhi-pokazaly-foto-i-video-328782.html

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04.06.2024 11:23 Відповісти
 
 