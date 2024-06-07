Момент прильоту в окупованому Луганську. ВIДЕО

В окупованому Луганську пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із публікацій у соцмережах вибухів було два. Відеозапис одного із прильотів опублікований у мережі.

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