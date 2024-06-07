Момент прилета в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по публикациям в соцсетях взрывов было два. Видеозапись одного из прилетов опубликована в сети.

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