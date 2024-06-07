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Момент прилета в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по публикациям в соцсетях взрывов было два. Видеозапись одного из прилетов опубликована в сети.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

взрыв (6764) Луганск (3164)


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Топ комментарии
+56
Мабуть, щоб стало зрозуміло хто нас там "чекає"
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07.06.2024 11:36
+43
а потім. оці оператори відосиків, дістануть свої українські паспорти, та почнуть вимагати виплат, як постраждалі від окупації.
і, звісно, на чергових виборах, приведуть в раду, бойко, рабіновіча, арєстовіча....
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07.06.2024 11:35
+26
Так-це i е "нашие люди"... У мене не було сумнiвiв,
що там залишились рузьгоговорящие з зайвою хромосомою...
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07.06.2024 11:47
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А оцю ескападу недобитого орка обов'язково було в ефір ставить?
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07.06.2024 11:35 Ответить
Мабуть, щоб стало зрозуміло хто нас там "чекає"
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07.06.2024 11:36 Ответить
Так-це i е "нашие люди"... У мене не було сумнiвiв,
що там залишились рузьгоговорящие з зайвою хромосомою...
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07.06.2024 11:47 Ответить
Сумнівів не повинно бути тоді, коли є факти, а ви не знаючи хто знімав стрижете усіх під один гребінець.
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08.06.2024 00:25 Ответить
Там різні люди. Бо хтось же вказав куди бить.
А оце причумлене взагалі не факт що місцеве...
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07.06.2024 11:48 Ответить
НАТівський супутник вказав. Там дійсно наші люди сидять тихенько і всього бояться. В ефір не виходять.
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07.06.2024 13:46 Ответить
А точно не выходят? Точно там все под веником сидят?
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07.06.2024 16:01 Ответить
"Слизькі" теми точно по телефони не обговорюють.
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19.06.2024 17:33 Ответить
на самом деле даже по-прошествию стольки лет там по-разному бывает
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07.06.2024 11:50 Ответить
обов'яково!
що б бачили, хто там буде зустрічати зсу.
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07.06.2024 11:36 Ответить
Він вважає, що це п… влучили самі в себе
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07.06.2024 11:47 Ответить
Не мели ерундов, там такие и есть - лугондоны.
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07.06.2024 12:07 Ответить
Ймовірніше ракетою С-300 п…раси заїбшили
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07.06.2024 17:50 Ответить
"похоже сбили"

кучно сбивають, з відстанню сотню метрів
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07.06.2024 12:47 Ответить
а потім. оці оператори відосиків, дістануть свої українські паспорти, та почнуть вимагати виплат, як постраждалі від окупації.
і, звісно, на чергових виборах, приведуть в раду, бойко, рабіновіча, арєстовіча....
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07.06.2024 11:35 Ответить
Після деокупації треба створити умови, щоб ці оператори (так звані побутові сепаратисти) добровільно релокейтнулись до любимих берьозок. Думаю кількох показових засуджень таких сепарів за антиукраїніські пости чи висловлювання буде досить (відповідні статті ККУ маємо. Таким чином фільтрація від подібного лайна відбудеться у безполісний і законний спосіб.
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07.06.2024 11:46 Ответить
У нас дуже толерантний народ... Так що такого не буде...
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07.06.2024 11:50 Ответить
И обязательно должна быть программа "визитка Яроша" - постановочные (необязательно) видосы, где вытаскивают сепаров и прошу пана до гілляки..
Тогда 90 % сепаров сбегут гарантированно сами! Особенно если дать зеленый коридор или видосы слать до освобождения населенного пункта.
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07.06.2024 12:02 Ответить
Апєратар галасавал всєгда за рєгіаналав.
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07.06.2024 13:01 Ответить
А нам треба за цих ушльопків " ложити" своїх дітей?!!! Хай живуть в резервації " Великого Болота"...!
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07.06.2024 11:46 Ответить
А кто воюет за етих тварей? Мы воюем чтобы ети твари не разлезлись по Украине. И кто вам сказал что они будут жить в резервации? Вспомните как в 2014-... годах когда они привели к себе разкиймир все у себя разворовали и разрушили и потом они еще требовали пускать их дальше в Украину и готовили уже тогда поход на Киев и Львов. Потому что они даже захватив дамбас и отгородившись от Украины верили что они продолжают кормить Киев и Европу и из-за етого так плохо живут. Поетому только уничтожение или высылка тех тварей на истарическую родину на рашку
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07.06.2024 11:56 Ответить
Треба буде вибирати в Раду більше вояків, що пройшли окопи! Вони мають загострене відчуття справедливості і це цвіт нашої нації!
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07.06.2024 11:57 Ответить
Не ідеалізуйте
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07.06.2024 13:18 Ответить
Я не ідеалізую наших вiйскових, але хто,як не вони заслужили бути при владі! Можливо я не права, то без сарказму, за кого голосувати нам? Гетьмана та Залужного чіпати не будемо... За кого, крім них! Я не бачу нікого більше...
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07.06.2024 16:44 Ответить
А Запорожье вам тоже не надо? Или в Одессе таких ушлепков мало? Харьков чем от Луганска отличался 10 лет назад? Только тем, что туда Винницкий Ягуар успел вовремя.
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07.06.2024 16:05 Ответить
І отримають ті виплати поперед тих небагатьох, хто дійсно постраждав.
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07.06.2024 12:04 Ответить
Насчьот підарасов - поподробнєй.
Тобі тварюка розповісти про ЛАРЗ, ЛВВАУШ,.
Тобі падло роповісти - "дамбілі бамабас"
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07.06.2024 11:36 Ответить
Ватниці як раз присунули.)
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07.06.2024 11:37 Ответить
кажись і Міллера збираються відправити за це у відставку. ліпшого корєша ху йла... якщо відправлять, то тут не такі вже і фантазії на тему ху йло там зараз сидить на чумадані чи васіліч. бо давно всім відомо, що ху йло своїх друзяк не кидав. ось така ціна вялічія..
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07.06.2024 11:45 Ответить
Найбільше нафтове родовище в світі у Венесуєлі і шо? Живуть гірше за кацапів
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07.06.2024 11:46 Ответить
Чому чучало лугандонське лається. У них же імунітет на вибухи, тому що злі укри восєм лєт дамбілі бамбас.
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07.06.2024 11:45 Ответить
Хто там верещить за кадром? Чи не цим "громадянам" ми досі пенсії платимо?
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07.06.2024 11:52 Ответить
Вони i е...
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07.06.2024 12:00 Ответить
@ "Українські захисники не лише обороняють околиці Часового Яру, а й переходять у контратаки. Одна з них принесла успіх, коли вдалося знову повернути під свій контроль селище Калинівка."
Такою новиною поділився німецький журналіст Юліан Репке, інформує ресурс https://t.me/BILD_Russian Bild . Джерело також пише про те, що "армія путіна при атаці на Часів Яр використовує тактику "подвійних ударів". З одного боку, вони в лоб атакують мікрорайон Канал, а з іншого боку - намагаються обійти його з флангів.
Ще наприкінці квітня рашистська армія зуміла вийти в районі каналу Сіверський Донець - Донбас. І тоді ж рашисти, начебто, захопили селище Калинівка та рушили до мікрорайону Канал. Сам мікрорайон практично повністю зруйнований, але перебуває під повним контролем українських захисників.
Тож, як стверджує Репке, "ЗСУ не тільки вдалося повернути собі Калинівку, а й тим самим відтіснити ворожу армію якнайдалі від самого Каналу. Ще в травні ЗС РФ перекинули на Часів Яр термобаричні установки ТОС-1, щоб якнайшвидше захопити місто, проте це не допомогло окупантам, а ЗСУ часто переходять у контратаки.".
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07.06.2024 11:54 Ответить
Господи, допоможи нашим Героям визволити, Тобою
даную нам землю, спаси та захисти iх! 🙏🙏🙏
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07.06.2024 12:12 Ответить
ПВО постаралось, но официально - украинская ракета прилетела...
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07.06.2024 12:00 Ответить
Двє ракєти,двє ракєти
Ето много ілі мало
Двє ракєти,двє ракєти
Что би всьо начать сначала
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07.06.2024 12:15 Ответить
Пам'ятаю еще при янику публікувалися статистику, що плотність населення донецькоі обл. - 14,7 на квадратний кілометр, Киівськоі приблизно - 7.4, на Закарпатті десь 2,4-2,2 людини. Тому тоді до влади прийшов янукович, ще і молодь на вибори в основному не пішла. Показувати по тв, як гигикали та казали що краще підуть " на пиво". Тоді пройшов овоч. Зараз населення зменшилося, але плотність на Донбасі залишається всеодно вище. Так що не факт, що знов не прийде сепарня.
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07.06.2024 12:23 Ответить
Дамбас выбрал Януковича? А вы не пробовали посмотреть, как голосовали другие области Украины?
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07.06.2024 16:10 Ответить
Питання не у януковичу, хай йому грець. Я говорив про кількість виборців, яки і формують кінцевий результат. За кого вони проголосують після деакупаціі Донбасу великою кількістю голосів?
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07.06.2024 22:48 Ответить
С*ка та пeд*р*с - це автор відео. А ось по окупантам в Луганську влупили красавчики та захисники своєі краіни
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07.06.2024 13:03 Ответить
Всі, хто не виїхав з ЛДНР на інші українські території, після деокупації мають примусово їхати до рідної кацапщини. Немає там тамженашихлюдей. Нічого за ними сумувати. В Криму частково татари залишились проукраїнські. Повторю, частково. По словам сина муфтія Криму Аблаєва, з яким моя донька колись разом навчалася, більшість кримських татар за росію. У всякому разі це було сказано в 14 році. Зараз, звісно, невідомо.
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07.06.2024 13:13 Ответить
Після деокупації Луганська потрібно буде проводити жорсткі фільтраційні заходи з місцевим бидлом. 90% вивезти на кордон і дати їм копняка за поребрик. Поступово заселяти ці території українцями.
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07.06.2024 13:28 Ответить
а таки знайдуться серед українців дурні, що знову поїдуть на бамбас...
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07.06.2024 13:42 Ответить
на жаль нікого не вивезуть
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07.06.2024 14:44 Ответить
Та й філтьрувати ніхто не буде. 8 років чортзна-хто їздив через лінію розмежування, через відкриті кордони з рашкою, провозив що завгодно. А потім: ой, в Одесі місцеві сєпари під пильним наглядом поліції, координовані агентами з типовим "маааасковскім праізнашенієм" прилазять в будинок профспілок. А в тілах згорілих заживо раптом знаходять бойову отруйну речовину карфентаніл, яку виробляє рашка для своїх спецслужб. Яку використовувавали при операції "Норд-Ост".
Ой, артилерійські склади загорілись самі собою! Ой, в центрі Києва убивають українського розвідника, полковника Хараберюша. І хто ж це міг зробити?
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07.06.2024 18:41 Ответить
Під'їзд житлового будинку завалився пишуть кацапи.
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07.06.2024 13:39 Ответить
Бо треба спочатку випилювать ППО Хармами останніх модифікацій з підвищеною дальністю. А про них ні гу-гу.
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08.06.2024 11:17 Ответить
Бамбили Данбас. Бамбят Лоханск. Старый маразматик начнёт СВО.
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07.06.2024 13:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=crN_y4Xk0DA&t=3s безсмертне
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07.06.2024 14:00 Ответить
Їжте. Добавка буде.
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07.06.2024 14:02 Ответить
..то что взорвалось у тварей болот мацковии,никогда не утонет...
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07.06.2024 14:23 Ответить
Верещук - "там же наши люди!"....говорила до войны ,а сейчас думает так же.
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07.06.2024 14:42 Ответить
І для чого це відео? Щоб ми переконались у відношенні місцевого населення до України? Дякуємо, дуже дякуємо.
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07.06.2024 17:24 Ответить
***** москвороті, щоб вас на шматки розірвало з наступним прильотом!
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07.06.2024 18:33 Ответить
Х*р тобі збили сєпар з другого відео 🤣
Красіво.
Це ж скільки сєпарів треба буде обробити СБУ після того як Луганськ стане на всі 100 % українським.
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07.06.2024 19:41 Ответить
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07.06.2024 19:44 Ответить
Цивільному населенню більша загроза від ППО. Шото не чути про ефективність Хармів, чому Атакамси не супроводжуються Хармами.
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08.06.2024 11:11 Ответить
Сбили наземними обьектами
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08.06.2024 22:35 Ответить
 
 