Момент прилета в оккупированном Луганске. ВИДЕО
В оккупированном Луганске прогремели взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по публикациям в соцсетях взрывов было два. Видеозапись одного из прилетов опубликована в сети.
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+56 Олег Марцінковський #590571
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що там залишились рузьгоговорящие з зайвою хромосомою...
А оце причумлене взагалі не факт що місцеве...
що б бачили, хто там буде зустрічати зсу.
кучно сбивають, з відстанню сотню метрів
і, звісно, на чергових виборах, приведуть в раду, бойко, рабіновіча, арєстовіча....
Тогда 90 % сепаров сбегут гарантированно сами! Особенно если дать зеленый коридор или видосы слать до освобождения населенного пункта.
Тобі тварюка розповісти про ЛАРЗ, ЛВВАУШ,.
Тобі падло роповісти - "дамбілі бамабас"
Такою новиною поділився німецький журналіст Юліан Репке, інформує ресурс https://t.me/BILD_Russian Bild . Джерело також пише про те, що "армія путіна при атаці на Часів Яр використовує тактику "подвійних ударів". З одного боку, вони в лоб атакують мікрорайон Канал, а з іншого боку - намагаються обійти його з флангів.
Ще наприкінці квітня рашистська армія зуміла вийти в районі каналу Сіверський Донець - Донбас. І тоді ж рашисти, начебто, захопили селище Калинівка та рушили до мікрорайону Канал. Сам мікрорайон практично повністю зруйнований, але перебуває під повним контролем українських захисників.
Тож, як стверджує Репке, "ЗСУ не тільки вдалося повернути собі Калинівку, а й тим самим відтіснити ворожу армію якнайдалі від самого Каналу. Ще в травні ЗС РФ перекинули на Часів Яр термобаричні установки ТОС-1, щоб якнайшвидше захопити місто, проте це не допомогло окупантам, а ЗСУ часто переходять у контратаки.".
даную нам землю, спаси та захисти iх! 🙏🙏🙏
Ето много ілі мало
Двє ракєти,двє ракєти
Что би всьо начать сначала
Ой, артилерійські склади загорілись самі собою! Ой, в центрі Києва убивають українського розвідника, полковника Хараберюша. І хто ж це міг зробити?
Красіво.
Це ж скільки сєпарів треба буде обробити СБУ після того як Луганськ стане на всі 100 % українським.