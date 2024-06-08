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Українські захисники двома дронами-камікадзе знищили танк окупантів. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили танк окупантів двома дронами-камікадзе.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3-ї ОШБр дронами знищили російський танк Т-80 і гармату "Рапіра". ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7313) 110 окрема механізована бригада (110)


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Де ж наша українська гостинність ?!
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08.06.2024 09:34 Відповісти
Так ось вона!! Яскрава та полум'яна!!
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08.06.2024 09:46 Відповісти
Гарно лупонули другим - прямо в боєукладку Порохові заряди горіли яскраво !
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08.06.2024 10:07 Відповісти
А вот снарядов у них уже не было, иначе башня высоко отлетела бы.
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08.06.2024 15:49 Відповісти
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09.06.2024 10:05 Відповісти
очікування: тепер будемо лупити кацапів не тільки дронами, а ще й снарядами. Зараз як приїде допомога від США, ЄС та чеської ініціативи ! Ух

реальність: і далі лупимо дронами на 99% відео.
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08.06.2024 12:36 Відповісти
очікування:

на снарядах будуть камери.

реальність:

привезли снаряди без камер, знову всі відео з ФПВ.
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08.06.2024 14:15 Відповісти
 
 