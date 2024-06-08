Українські захисники двома дронами-камікадзе знищили танк окупантів. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили танк окупантів двома дронами-камікадзе.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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реальність: і далі лупимо дронами на 99% відео.
на снарядах будуть камери.
реальність:
привезли снаряди без камер, знову всі відео з ФПВ.