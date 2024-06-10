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Новини Відео Війна
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Десять ліквідованих окупантів валяються у переліску поблизу Куп’янська на Харківщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, ліквідованих на куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на невеликій ділянці лежить десяток знищених загарбників.

"Кількість трупів російських солдатів на метр квадратний просто зашкалює! Ліси біля Куп'янська Харківської області, як і багато інших полів бою в Україні, потребуватимуть ретельної дезінфекції. Відео підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) Куп’янськ (771)


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Топ коментарі
+10
Вони і за "життя" сміттям були.
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10.06.2024 11:30
+8
Красиво як.
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10.06.2024 11:31
+6
Десять пачок пельменів лежить.
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10.06.2024 11:34
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Вони і за "життя" сміттям були.
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10.06.2024 11:30 Відповісти
Красиво як.
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10.06.2024 11:31 Відповісти
Маловато,панімаішь,маловато будет!
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10.06.2024 11:34 Відповісти
Десять пачок пельменів лежить.
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10.06.2024 11:34 Відповісти
Добре лежать, так би всі і хороші і погані стало б спокійніше на планеті
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10.06.2024 11:36 Відповісти
ступінь прожарки - Medium - класика готування - м'ясо середньої прожарки, це кращий стейк. Він не сирий, кров не проступає, але м'якоть рожева і ніжна, при натисканні виділяє сік. Скоринка красива і хрустка.
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10.06.2024 11:37 Відповісти
Кацапи забруднюють наші землі і краіну своїм сморідом , адже стоїть жара !!
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10.06.2024 11:42 Відповісти
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10.06.2024 11:42 Відповісти
бачите?
вони якось правильно розкладені. що, цим, хотів сказати автор?
хто, захоплюються ребусами, допоможіть.
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10.06.2024 11:48 Відповісти
Таки ребус, восьмий є але його не позначили
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10.06.2024 13:12 Відповісти
Мало
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10.06.2024 11:49 Відповісти
Кучно лежать.
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10.06.2024 11:52 Відповісти
Чесно кажучи, трохи дивне зображення.
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10.06.2024 12:46 Відповісти
Що саме на такій площі і в такій кількості допомогло лємінгам побачити накабздона? "Код Да Вінчі" якийсь
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10.06.2024 13:14 Відповісти
"Десять негренят"....
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10.06.2024 13:47 Відповісти
Десять мудакiв кинули виклик смерті. Смерть перемогла.
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10.06.2024 15:05 Відповісти
 
 