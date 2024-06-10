Десять ліквідованих окупантів валяються у переліску поблизу Куп’янська на Харківщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, ліквідованих на куп'янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на невеликій ділянці лежить десяток знищених загарбників.

"Кількість трупів російських солдатів на метр квадратний просто зашкалює! Ліси біля Куп'янська Харківської області, як і багато інших полів бою в Україні, потребуватимуть ретельної дезінфекції. Відео підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

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