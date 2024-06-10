Десять ліквідованих окупантів валяються у переліску поблизу Куп’янська на Харківщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, ліквідованих на куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що на невеликій ділянці лежить десяток знищених загарбників.
"Кількість трупів російських солдатів на метр квадратний просто зашкалює! Ліси біля Куп'янська Харківської області, як і багато інших полів бою в Україні, потребуватимуть ретельної дезінфекції. Відео підрозділу Khorne Group 116-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО
Топ коментарі
+10 Деніс Войцеховський
показати весь коментар10.06.2024 11:30
+8 Сергій Малецький
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+6 Gary Grant
показати весь коментар10.06.2024 11:34
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вони якось правильно розкладені. що, цим, хотів сказати автор?
хто, захоплюються ребусами, допоможіть.