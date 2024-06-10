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Новини Відео Війна
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"Бойові" бджоли після прильоту дрона добивають окупанта, який ховався на пасіці. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона поцілив у окупанта, який ховався у саду між бджолиних вуликів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона окупант зазнав поранення, але залишався живий. На записі видно, як над стікаючим кров'ю загарбником густо в'ються розтривожені вибухом бджоли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині українські бджоли покусали окупантів. Трьох - до смерті

"РУБпАК 47 ОМБр Strike Drone Company приговорили FPV-дроном російського любителя меду. Мало того, що стік кровʼю, так ще й бджоли покусали", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17526) бджоли (28) знищення (7334)


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Топ коментарі
+29
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10.06.2024 13:00
+25
Сконай в муках вилупок, війне це не мед!
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10.06.2024 13:00
+23
Пасіку попортив - Ющенка немає на нього
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10.06.2024 12:58
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Пасіку попортив - Ющенка немає на нього
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10.06.2024 12:58 Відповісти
Так і напишуть потім: "Пал смєртью храбрих в нєравном бою с нацисткімі пчьоламі"
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10.06.2024 13:00 Відповісти
бурятський-якут мріяв з дитинства сдохнути в українській пасіці
Його мрії здійснили ЗСУ!
Слава ЗСУ, що здійснюють мрії бурятських-якутів сдохнути!
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10.06.2024 13:08 Відповісти
Hello, my honey!
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10.06.2024 13:00 Відповісти
Сконай в муках вилупок, війне це не мед!
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10.06.2024 13:00 Відповісти
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10.06.2024 13:00 Відповісти
Мама, узнай своего сына,
Твой дебил не такой как был вчера.
Его закусала пчелиная *******,
А после трутни обосрали мудака.
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10.06.2024 13:02 Відповісти
На відео смерть не зафіксовано, тому бєлая лада нє паложена!
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10.06.2024 13:12 Відповісти
Мама сина не впізнає. Після декілька сотень укусів у морду вона стане схожою на український перестиглий гарбуз. І за формою, і за кольором.
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10.06.2024 13:36 Відповісти
Сподіваюсь, вилетіли тільки бджоли-охоронці а не всі. Шкода стільки бджіл на кацапське лайно що ітак помирає. Адже бджоли після укусу також помирають.
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10.06.2024 19:48 Відповісти
мама вже 100 разів забула, що він в неї є...
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10.06.2024 13:58 Відповісти
Миллион способов сдохнуть:
"Умереть от укусов пчел в рану от осколков и от насыщения крови пчелиным ядом".
Весьма экзотическая смерть.
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10.06.2024 13:06 Відповісти
Тільки мед нам спаскудив, падло

І шкода українських бджіл, бо контузію через це вузькооке лайно отримали 🤬🤬🤬
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10.06.2024 13:07 Відповісти
Любишь медок-люби и холодок!))))
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10.06.2024 13:07 Відповісти
український мед.
що, для гарної людині на користь, кацапу смерть!

(рекламний слоган. не дякуйте.)
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10.06.2024 13:07 Відповісти
Бандерівські бджоли свою справу добре знають
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10.06.2024 13:09 Відповісти
Слава ЗСУ та бойовим бджолам,ну й мерзенна пика у того вилупка,справжній "русський"
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10.06.2024 13:10 Відповісти
Креативно відправився до кабздоха.
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10.06.2024 13:14 Відповісти
Славная кончина. Под завязку еще и бджолки добавили перца.
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10.06.2024 13:16 Відповісти
Крови много потерял уже и глазки под лоб начал запускать, "баючкать " захотелось... Да не тут то было , пчелы до конца не дали расслабиться, постоянно подъем играли...
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10.06.2024 13:20 Відповісти
"Любишь медок - люби и холодок"
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10.06.2024 13:17 Відповісти
Мерзота смердяча.
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10.06.2024 13:20 Відповісти
І всі беззубі.
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10.06.2024 13:23 Відповісти
Медком на халяву надумав поласувати ? Ну і як мед був смачним , вінні-пух ти наш.
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10.06.2024 13:24 Відповісти
Явні ознаки алергії на Україну.
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10.06.2024 13:25 Відповісти
Ето что оно в собачью будку хотело спрятаться? Прямо в центр принятия решений попали. Нужно было ему с дрона скинуть еще билеты на кобзона и музычку веселую поставить под которую сосед Ахмед будет с его женой пропивать гробовые
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10.06.2024 13:26 Відповісти
Скиньте Небензі відео,хай покаже докази в ООН,як біо-бджоли породи "Бандерівська сторожева",нападають на рускоязичних мальчіков
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10.06.2024 13:29 Відповісти
Рузький мішка вже не той!
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10.06.2024 13:29 Відповісти
Пчелки видят, шо повторного контрольного нет, слегонца шлифонули это дело.
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10.06.2024 13:29 Відповісти
Прикрився,падло,мирними бджолами!
Бджоли його докусають!
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10.06.2024 13:30 Відповісти
По очах видно , що це син пуйла і кожугетовича.
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10.06.2024 13:32 Відповісти
рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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10.06.2024 13:33 Відповісти
здається не дуже гарно "непобедімому" але це скоро пройде...
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10.06.2024 13:35 Відповісти
сам кинув себе в вулик! ))
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10.06.2024 13:47 Відповісти
наївся меду до смерті
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10.06.2024 14:24 Відповісти
Сканав від бандербджіл )))
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10.06.2024 14:26 Відповісти
придивіться уважніше .....це якась азіатська гнілозуба наволоч ....наврядчі росіянін
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10.06.2024 14:37 Відповісти
Якийсь якуто чи буряторускій. Таких половина на раші.
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10.06.2024 14:47 Відповісти
По розрізу очей явно узькє, шось розмовляв , мабудь кобзону дзвонив. А по факту кинули підора у вулик!
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10.06.2024 14:48 Відповісти
My name was Vasya...
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10.06.2024 14:48 Відповісти
Так усілякі якути і є азіатами ...
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10.06.2024 14:48 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть, але москаляку вжалять.
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10.06.2024 15:07 Відповісти
не добили
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10.06.2024 15:21 Відповісти
Українські бджоли не дали російському навозу спокійно подохнути.
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10.06.2024 15:30 Відповісти
Бойовим бджолам-респект...
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10.06.2024 15:41 Відповісти
Наши бжоленята залечили кацапского выродка пчелиным ядом! 🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝
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10.06.2024 16:06 Відповісти
Азіат мразотний, українського меду закортіло.
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10.06.2024 16:36 Відповісти
Уявляю, який лемент із цієї нагоди здійме *********...
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10.06.2024 18:22 Відповісти
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10.06.2024 18:36 Відповісти
лечение пчелиным ядом полезно
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10.06.2024 20:34 Відповісти
Как медка покушал?
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10.06.2024 23:50 Відповісти
 
 