"Бойові" бджоли після прильоту дрона добивають окупанта, який ховався на пасіці. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона поцілив у окупанта, який ховався у саду між бджолиних вуликів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона окупант зазнав поранення, але залишався живий. На записі видно, як над стікаючим кров'ю загарбником густо в'ються розтривожені вибухом бджоли.

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"РУБпАК 47 ОМБр Strike Drone Company приговорили FPV-дроном російського любителя меду. Мало того, що стік кровʼю, так ще й бджоли покусали", - йдеться у коментарі до відео.

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