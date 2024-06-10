"Бойові" бджоли після прильоту дрона добивають окупанта, який ховався на пасіці. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона поцілив у окупанта, який ховався у саду між бджолиних вуликів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки дрона окупант зазнав поранення, але залишався живий. На записі видно, як над стікаючим кров'ю загарбником густо в'ються розтривожені вибухом бджоли.
"РУБпАК 47 ОМБр Strike Drone Company приговорили FPV-дроном російського любителя меду. Мало того, що стік кровʼю, так ще й бджоли покусали", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+29 ZoV KobZona
показати весь коментар10.06.2024 13:00
+25 igor shmatko
показати весь коментар10.06.2024 13:00
+23 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар10.06.2024 12:58
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Його мрії здійснили ЗСУ!
Слава ЗСУ, що здійснюють мрії бурятських-якутів сдохнути!
Твой дебил не такой как был вчера.
Его закусала пчелиная *******,
А после трутни обосрали мудака.
"Умереть от укусов пчел в рану от осколков и от насыщения крови пчелиным ядом".
Весьма экзотическая смерть.
І шкода українських бджіл, бо контузію через це вузькооке лайно отримали 🤬🤬🤬
що, для гарної людині на користь, кацапу смерть!
(рекламний слоган. не дякуйте.)
Бджоли його докусають!