УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8037 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
1 178 0

Постраждала 102-річна жінка: Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінка перебуває у лікарні із вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, дві людини дістали поранення

Автор: 

обстріл (28687) Херсон (3381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 