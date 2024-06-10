Постраждала 102-річна жінка: Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсону. ВIДЕО
Російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку в Дніпровському районі Херсону.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок обстрілу вибухову травму отримала 102-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Наразі жінка перебуває у лікарні із вибуховою травмою, уламковими пораненнями тулуба й кінцівок. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості. Їй надається необхідна меддопомога.
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