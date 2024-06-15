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Десантники 71 ОЄРБ "викурили" окупантів із схованки дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Завдяки вашим донатам і роботі "єгерів" з 2 батальйону - було ліквідовано 4 окупанти. Готуємо для військових наступну партію дронів.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

PayPal: [email protected] 

Дивіться також: Дрон-камікадзе подолав дистанцію 31 кілометр і уразив російський РСЗВ "Град". ВIДЕО

Автор: 

71 окрема єгерсько-десантна бригада (29) Дикі шершні (232)


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Про обстановку поблизу Агрегатного заводу у Вовчанську пише у своєму https://t.me/stanislav_osman/6230 блозі в Telegram український боєць Станіслав Бунятов під позивним "Осман":

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15.06.2024 16:15 Відповісти
На Z-каналі дещо прояснили ситуацію:

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15.06.2024 16:19 Відповісти
З новосіллям, під@раси кацапські!
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15.06.2024 16:16 Відповісти
Чекають Українці, на самознищення рашистів на заводі!
Методика проста…
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15.06.2024 19:20 Відповісти
 
 