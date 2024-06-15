Десантники 71 ОЄРБ "викурили" окупантів із схованки дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Завдяки вашим донатам і роботі "єгерів" з 2 батальйону - було ліквідовано 4 окупанти. Готуємо для військових наступну партію дронів.

Дякуємо всім, хто допомагає війську! Не зупиняйтесь, підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові дрони:

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