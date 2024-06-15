РСЗВ "HIMARS" знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри знищення ворожої техніки та особового складу противника, зокрема російського 240-мм самохідного міномета 2С4 "Тюльпан" з розрахунком. Техніку було знищено з РСЗВ М142 "HIMARS" під Білогорівкою в Луганській області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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