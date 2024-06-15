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РСЗВ "HIMARS" знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО

У мережі опубліковані кадри знищення ворожої техніки та особового складу противника, зокрема російського 240-мм самохідного міномета 2С4 "Тюльпан" з розрахунком. Техніку було знищено з РСЗВ М142 "HIMARS" під Білогорівкою в Луганській області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Десантники 71 ОЄРБ "викурили" окупантів із схованки дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) міномет (106) HIMARS (308)


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Топ коментарі
+22
Ордери на квартири від Хаймарса.
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15.06.2024 17:11
+15
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15.06.2024 17:12
+14
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15.06.2024 17:25
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Ордери на квартири від Хаймарса.
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15.06.2024 17:11 Відповісти
ордери на кладовище
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15.06.2024 17:18 Відповісти
Тихе місце, спокійні сусіди ...
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15.06.2024 17:12 Відповісти
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15.06.2024 17:12 Відповісти
Чергова гарна робота особливо сподобались дохлі рашисти-всім виконавцям респект не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистським рейхом...
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15.06.2024 17:17 Відповісти
Зверни увагу на перші секунди відео Орк простягує руки та допомагає спуститься на землю з борту "тілу" ТАК чоловікові руки не простягують "Бойцицу" возять з собою? "Військово-польова "плечова"?
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15.06.2024 18:22 Відповісти
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15.06.2024 17:25 Відповісти
та справа нічого собі так хоча зараз їй років під 90
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15.06.2024 18:30 Відповісти
Красівоє!
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15.06.2024 17:26 Відповісти
Раз ядрьонний міномет то і весь екіпаж полетів до ядрьонной матєрі
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15.06.2024 17:27 Відповісти
Красівоє...
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15.06.2024 17:33 Відповісти
вот Химарс прилетела и АГА
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15.06.2024 17:50 Відповісти
И русофобія свершилась
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15.06.2024 19:05 Відповісти
зірочки, кісточки, зірочки в ряд - Хімарс переїхав загін жовтенят.
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15.06.2024 17:56 Відповісти
Кісточки в ряд, зірочки в ряд: "HIMARS" переїхав загін "Путінат". Поруч вожатий жує бутерброд, завтра він знову приведе "лугєнят".
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15.06.2024 19:08 Відповісти
Ось це і є той самий саміт миру від головного діячуго - від ЗСУ. Всі рашисти мирно підтримують резолюцію Хаймерсу.
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15.06.2024 18:22 Відповісти
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15.06.2024 18:23 Відповісти
Сьезд пагтии районов "регионов" и еДимой сасии?
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15.06.2024 19:06 Відповісти
https://x.com/i/status/1801954823790592059 відео зі сторони рашистів атаки дрона та художній звуковий супровід.
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15.06.2024 18:30 Відповісти
а що коли б у зсу було наприклад 150 таких систем..., та онлімітед боеприпасів до них...- та багато чого іншого що лежить у арсеналах НАТО/ США....
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15.06.2024 19:22 Відповісти
Гарно канають цапики на той світ!
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15.06.2024 20:10 Відповісти
Оце ж вона - хформуля!!! Нема такіх сусідів -з ким вовати???
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15.06.2024 21:22 Відповісти
Happy X-MARS, and new year... in six months be your wife & kids celebrate Christmas day alone...
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16.06.2024 00:05 Відповісти
Красиво.
Цей п*дорастичний Тюльпан має калібр мін 240 мм і багато шкоди наносить нашим позиціям.
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16.06.2024 14:31 Відповісти
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16.06.2024 14:45 Відповісти
Список потребує доповненнь!..
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17.06.2024 03:06 Відповісти
 
 