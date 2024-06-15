РСЗВ "HIMARS" знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО
У мережі опубліковані кадри знищення ворожої техніки та особового складу противника, зокрема російського 240-мм самохідного міномета 2С4 "Тюльпан" з розрахунком. Техніку було знищено з РСЗВ М142 "HIMARS" під Білогорівкою в Луганській області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 время
показати весь коментар15.06.2024 17:11
+15 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар15.06.2024 17:12
+14 Алекс Скела
показати весь коментар15.06.2024 17:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
районов"регионов" и еДимой сасии?
Цей п*дорастичний Тюльпан має калібр мін 240 мм і багато шкоди наносить нашим позиціям.