2 970 11

Росіяни робитимуть із Вовчанська "сіру зону", щоб відтягнути наші сили з інших напрямків, - воїни підрозділу ГУР МО "Химера". ВIДЕО

Воїни підрозділу ГУР МО "Химера" боронять село Тихе біля Вовчанська та не дають росіянам просунутися на цьому напрямку.

Про це йдеться в матеріалі "Українського свідка", інформує Цензор.НЕТ.

"Місцевий рельєф грає ворогу не на користь. Тут всюди балки, перепади висоти та вкрай густі ліси. Технікою заїхати важко. Але вони використовують Баггі та іншу мобільну, швидкісну техніку. І екіпірування у них стає дедалі якісніше. В цьому плані вони молодці", - розповів замкомбата із позивним Шендрос.

Також він розповів про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту.

"Росіяни намагаються продавити нас з фронту, обійти з лівого флангу та з боку Вовчанська, зайти за спину. Але нам допомагають хлопці з 57 ОМПБр. Вони нищать ворога та дуже нас виручають", - додав замкомбата.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці поповнили обмінний фонд під Вовчанськом. ВIДЕО

Шендрос вважає, що росіянам вдасться захопити Вовчанськ.

"Вони робитимуть з міста "сіру зону" глибиною у 10-20 км. Це потрібно для того, щоб відтягнути наші сили з інших напрямків - з Донбасу, півдня, Запоріжжя. Вони хочуть постійно тримати нас у напрузі. Ну і, звісно, руйнувати: окрім як руйнувати, ця сволота нічого більше не вміє", - додав захисник.

За словами зв'язківця із позивним Рафік, РФ на цьому напрямку вдається просуватися через велику кількість гарматного м’яса

"Путіну байдуже на цих людей. У нього є ціль, він суне і суне. А нам байдуже на те, що йому байдуже: ми залізобетонні та тримаємось до останнього", - сказав воїн.

Також дивіться: Сили оборони на Вовчанському напрямку завдали удару по зруйнованій споруді, де ховалися окупанти. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (4887) Вовчанськ (460) ГУР (631)
+5
Давайте зробимо їм сіру зону від шемякіно до бєлгорода !
20.06.2024 11:44 Відповісти
+3
Але ж це палиця о двох кінцях.

У кацапів вже у самих не вистачає особового складу. І те, що буде під Вовчанстком, буде знято з якогось іншого напрямку.
20.06.2024 11:39 Відповісти
+2
А чому ми не можемо робити сіру зону на території кацапії?
20.06.2024 11:43 Відповісти
Але ж це палиця о двох кінцях.

У кацапів вже у самих не вистачає особового складу. І те, що буде під Вовчанстком, буде знято з якогось іншого напрямку.
20.06.2024 11:39 Відповісти
vže sņaļi.....u graņici FIN.....ih tupo biļše....i ce probļema.
20.06.2024 11:43 Відповісти
А чому ми не можемо робити сіру зону на території кацапії?
20.06.2024 11:43 Відповісти
20.06.2024 11:44 Відповісти
20.06.2024 11:45 Відповісти
Та це кадровим військовим важко пояснити. В них в училищі на 1 курсі викладач сказав "чугуній" "відтягують".
І все...

Вже кацапи і 155-ту тихоокеанську під Вовчанськ приперли, і з фінського кордону 80% сил і засобів зняли, і з Донецької області перекидають війська на північ Харківської (все це є на цензорі), але ніт! Відтягують!
20.06.2024 11:47 Відповісти
І що загрожувало кацапам на фінській чи японській ділянці "фронту"? А от ЗСУ доводеться перекидати частини з бойових напрямків. Подивіться мапу Діпстейт, на Донецькому напряку кацапів досі не зупинено і вони потроху але просуваються.
20.06.2024 12:06 Відповісти
Російська армія зазнає значних втрат на https://www.slovoidilo.ua/2024/05/25/novyna/bezpeka/zelenskyj-nazvav-spivvidnoshennya-vtrat-zsu-ta-okupantiv-nastupu-xarkivshhyni Харківському напрямку . Тому лави окупантів поповнюють військами з Херсонської області.
Про це https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-perekydayut-vijskovyh-z-hersonshhyny-na-harkivshhynu/ повідомляє Центр національного спротиву.

Через брак сил російське командування https://informator.ua/uk/rf-perekidaye-viyska-z-hersonshchini-na-harkivshchinu-shcho-pro-ce-vidomo здійснює переміщення своїх військ з Донецького напрямку на Харківський. Тим часом продовжуються важкі бої на північ і північний схід від Харкова.
Цю https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-17-2024 інформацію опублікував американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ця дискусія вже не цікава. Відтягують, то відтягують. Якщо ішних ідей в голові нема...
20.06.2024 12:36 Відповісти
Не пройшло і півроку! Звичайно. І нову переключене виключно на піар Буданова ГУР проґавить формування ударної групи на других напрямках. Скоріш всього на Луганщині.
20.06.2024 12:09 Відповісти
Ну якшо вже підрозділи ГУР стоять в окопах та боронять то вже зовсім херово з составом піхотних бригад. Це спец. підрозділи - вони заточені на інші цілі - їх багато років вчать зовсім іншому. Хоча звісно можуть і вокопах, коли вже нема кому.
20.06.2024 12:31 Відповісти
Якщо читати публікації учора Кухарчук про здачу Часового Яру, сьогодні цей про Вовчанськ, так хочеться запитати-хлопці,але це ж ви,як командири, плануєте захист,наступ,розподіл ресурсів, бо допомога Україні там,на полі бою, то може просто перестати постити.
20.06.2024 13:14 Відповісти
 
 