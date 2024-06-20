Росіяни робитимуть із Вовчанська "сіру зону", щоб відтягнути наші сили з інших напрямків, - воїни підрозділу ГУР МО "Химера". ВIДЕО

Воїни підрозділу ГУР МО "Химера" боронять село Тихе біля Вовчанська та не дають росіянам просунутися на цьому напрямку.

"Місцевий рельєф грає ворогу не на користь. Тут всюди балки, перепади висоти та вкрай густі ліси. Технікою заїхати важко. Але вони використовують Баггі та іншу мобільну, швидкісну техніку. І екіпірування у них стає дедалі якісніше. В цьому плані вони молодці", - розповів замкомбата із позивним Шендрос.

Також він розповів про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту.

"Росіяни намагаються продавити нас з фронту, обійти з лівого флангу та з боку Вовчанська, зайти за спину. Але нам допомагають хлопці з 57 ОМПБр. Вони нищать ворога та дуже нас виручають", - додав замкомбата.

Шендрос вважає, що росіянам вдасться захопити Вовчанськ.

"Вони робитимуть з міста "сіру зону" глибиною у 10-20 км. Це потрібно для того, щоб відтягнути наші сили з інших напрямків - з Донбасу, півдня, Запоріжжя. Вони хочуть постійно тримати нас у напрузі. Ну і, звісно, руйнувати: окрім як руйнувати, ця сволота нічого більше не вміє", - додав захисник.

За словами зв'язківця із позивним Рафік, РФ на цьому напрямку вдається просуватися через велику кількість гарматного м’яса

"Путіну байдуже на цих людей. У нього є ціль, він суне і суне. А нам байдуже на те, що йому байдуже: ми залізобетонні та тримаємось до останнього", - сказав воїн.

