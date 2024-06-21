УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7460 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 983 21

Бійці 42-ї ОМБр дронами знищують автомобільну техніку окупантів на території Білгородської області РФ. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують автомобільну техніку окупантів в районі населеного пункту Муром на території Білгородської області РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Пілоти підрозділу "Перун" 42-ї ОМБр нищать інженерну та автомобільну техніку російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5295) 42 окрема механізована бригада (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
КАзали хлопці з фронту - кацапи почали мінять правила маркування техніки: з капотів та тентів машин і з верхньої проекції іншої техніки пощезали знаки "Z" "V" та інші Знаки ці малювалися для своєї авіації - щоб не переплутать та не прийнять за ворожу Але зараз картина помінялася і ці знаки стали хорошим орієнтиром для наших дронів!
показати весь коментар
21.06.2024 19:52 Відповісти
+5
Такое себе. Пора уже дронами по моцкве за ****** и его пособниками гоняться
показати весь коментар
21.06.2024 19:41 Відповісти
+2
У другому випадку, цікаво, мабуть вислідили. Автівка на вигляд звичайна ??
показати весь коментар
21.06.2024 19:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такое себе. Пора уже дронами по моцкве за ****** и его пособниками гоняться
показати весь коментар
21.06.2024 19:41 Відповісти
Шо-то заголовок некоректно написаний.

бо то не територія Білгорлдськоі обл рф, а тимчасово окупована Московією територія Білгородськоі Народної Республік
показати весь коментар
21.06.2024 21:13 Відповісти
У другому випадку, цікаво, мабуть вислідили. Автівка на вигляд звичайна ??
показати весь коментар
21.06.2024 19:43 Відповісти
v drugomu vypadku batareja uže sdyhala - treba bylo šos robiti....ne v pole zhe kidati dron.
показати весь коментар
21.06.2024 21:13 Відповісти
цивільну ?? навряд чи
показати весь коментар
21.06.2024 21:53 Відповісти
КАзали хлопці з фронту - кацапи почали мінять правила маркування техніки: з капотів та тентів машин і з верхньої проекції іншої техніки пощезали знаки "Z" "V" та інші Знаки ці малювалися для своєї авіації - щоб не переплутать та не прийнять за ворожу Але зараз картина помінялася і ці знаки стали хорошим орієнтиром для наших дронів!
показати весь коментар
21.06.2024 19:52 Відповісти
Відлічають як ? Питання мабуть, риторичне. Але бачив "буханки" наші не раз. Наприклад.
показати весь коментар
21.06.2024 21:55 Відповісти
Видел такую "полбуханки", именно такую с белой кабиной, и тент накрытый маскировочной сеткой .... ну а чо? любой дроновод, пролетая мимо, сразу поймет - " сто пудов гражданская, кабина же белая", а кузов то не видно, он же замаскированный

показати весь коментар
21.06.2024 22:52 Відповісти
А на наших "Буханках" теж "Z" "V" на дахах намальовані?
показати весь коментар
22.06.2024 04:08 Відповісти
якщо не намальовані, як відлічають ?
показати весь коментар
22.06.2024 23:27 Відповісти
Не "відлічають" - в "відрізняють" Як це роблять - їх таємниця А я не збираюся тут буть консультантом для кацапів
показати весь коментар
22.06.2024 23:31 Відповісти
най буде по вашому
показати весь коментар
23.06.2024 21:15 Відповісти
Ура, ура...
показати весь коментар
21.06.2024 20:33 Відповісти
Санитарна зона у Білгородськой Народной Республіке
показати весь коментар
21.06.2024 21:39 Відповісти
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його кацапам загнуздать не вдається, а білорус - тим, що россійстка "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
показати весь коментар
22.06.2024 04:18 Відповісти
Очередной респект дроноводам!!! Во Русорез чуть опіздал))) не ожидал от него)))))
показати весь коментар
22.06.2024 01:32 Відповісти
 
 