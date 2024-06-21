Бійці 42-ї ОМБр дронами знищують автомобільну техніку окупантів на території Білгородської області РФ. ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищують автомобільну техніку окупантів в районі населеного пункту Муром на території Білгородської області РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
бо то не територія Білгорлдськоі обл рф, а тимчасово окупована Московією територія Білгородськоі Народної Республік
- Українець пишається тим, що його кацапам загнуздать не вдається, а білорус - тим, що россійстка "гуздечка зручная и нигде не натирает"!