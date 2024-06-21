РУС
Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожают автомобильную технику оккупантов на территории Белгородской области РФ. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают автомобильную технику оккупантов в районе населенного пункта Муром на территории Белгородской области РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пилоты подразделения "Перун" 42-й ОМБр уничтожают инженерную и автомобильную технику российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4442) 42 ОМБр (15)
+8
КАзали хлопці з фронту - кацапи почали мінять правила маркування техніки: з капотів та тентів машин і з верхньої проекції іншої техніки пощезали знаки "Z" "V" та інші Знаки ці малювалися для своєї авіації - щоб не переплутать та не прийнять за ворожу Але зараз картина помінялася і ці знаки стали хорошим орієнтиром для наших дронів!
21.06.2024 19:52 Ответить
+5
Такое себе. Пора уже дронами по моцкве за ****** и его пособниками гоняться
21.06.2024 19:41 Ответить
+2
У другому випадку, цікаво, мабуть вислідили. Автівка на вигляд звичайна ??
21.06.2024 19:43 Ответить
Шо-то заголовок некоректно написаний.

бо то не територія Білгорлдськоі обл рф, а тимчасово окупована Московією територія Білгородськоі Народної Республік
21.06.2024 21:13 Ответить
У другому випадку, цікаво, мабуть вислідили. Автівка на вигляд звичайна ??
21.06.2024 19:43 Ответить
v drugomu vypadku batareja uže sdyhala - treba bylo šos robiti....ne v pole zhe kidati dron.
21.06.2024 21:13 Ответить
цивільну ?? навряд чи
21.06.2024 21:53 Ответить
Відлічають як ? Питання мабуть, риторичне. Але бачив "буханки" наші не раз. Наприклад.
21.06.2024 21:55 Ответить
Видел такую "полбуханки", именно такую с белой кабиной, и тент накрытый маскировочной сеткой .... ну а чо? любой дроновод, пролетая мимо, сразу поймет - " сто пудов гражданская, кабина же белая", а кузов то не видно, он же замаскированный

21.06.2024 22:52 Ответить
А на наших "Буханках" теж "Z" "V" на дахах намальовані?
22.06.2024 04:08 Ответить
якщо не намальовані, як відлічають ?
22.06.2024 23:27 Ответить
Не "відлічають" - в "відрізняють" Як це роблять - їх таємниця А я не збираюся тут буть консультантом для кацапів
22.06.2024 23:31 Ответить
най буде по вашому
23.06.2024 21:15 Ответить
Ура, ура...
21.06.2024 20:33 Ответить
Санитарна зона у Білгородськой Народной Республіке
21.06.2024 21:39 Ответить
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його кацапам загнуздать не вдається, а білорус - тим, що россійстка "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
22.06.2024 04:18 Ответить
Очередной респект дроноводам!!! Во Русорез чуть опіздал))) не ожидал от него)))))
22.06.2024 01:32 Ответить
 
 