Бойцы 42-й ОМБр дронами уничтожают автомобильную технику оккупантов на территории Белгородской области РФ. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают автомобильную технику оккупантов в районе населенного пункта Муром на территории Белгородской области РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
бо то не територія Білгорлдськоі обл рф, а тимчасово окупована Московією територія Білгородськоі Народної Республік
- Українець пишається тим, що його кацапам загнуздать не вдається, а білорус - тим, що россійстка "гуздечка зручная и нигде не натирает"!