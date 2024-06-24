Прапор України на даху приватного будинку у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Оператор українського дрона зафільмував український прапор на даху одного із приватних будинків на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що прапор достатньо великий і дуже помітний із повітря. Автор публікації стверджує, що український стяг розміщено на даху не із патріотичних проукраїнських міркувань, а з метою убезпечити будинок від ударів.

