Прапор України на даху приватного будинку у Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Оператор українського дрона зафільмував український прапор на даху одного із приватних будинків на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що прапор достатньо великий і дуже помітний із повітря. Автор публікації стверджує, що український стяг розміщено на даху не із патріотичних проукраїнських міркувань, а з метою убезпечити будинок від ударів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни підпалили вежу зв’язку на Бєлгородщині, щоб знищити прапор України, встановлений за допомогою дрона: "Тут вышка вся к херам горит. Мандец!". ВIДЕО

Топ коментарі
+22
Білгород це історичн українські землі. Просто місцевому населенню промили мізки, але пам'ять потроху вертається...
24.06.2024 15:44 Відповісти
+14
так фсб може там і ховатися
24.06.2024 15:45 Відповісти
+13
Шта праісходіт? Гдє фєєсьбє?
24.06.2024 15:44 Відповісти
Шта праісходіт? Гдє фєєсьбє?
24.06.2024 15:44 Відповісти
В огороде закопаны.
24.06.2024 15:44 Відповісти
так фсб може там і ховатися
24.06.2024 15:45 Відповісти
Доволі тупо. Буде додаткова увага до цієї хати. Підозрілі рухи будуть виявлені так чи інакше.
24.06.2024 15:47 Відповісти
ті головорізи попами в рясах, цілою церквою і 'священною війною' прикрилися, то українським прапором не прикриються?
24.06.2024 15:48 Відповісти
То тре ******* тепер усюди де в БНР побачиш український стяг ? а рашистські чипати не будемо, бо там точно фсб немає ?

така твоя дурнувата логіка ??
24.06.2024 15:58 Відповісти
скільки наших потерь за зелені понти?
показати весь коментар
24.06.2024 15:44 Відповісти
Кацапом смердиш
24.06.2024 15:49 Відповісти
ти зеленим лайном,
прикриваючись начебто патріотизмом - тошить від вас...
24.06.2024 15:56 Відповісти
Білгород це історичн українські землі. Просто місцевому населенню промили мізки, але пам'ять потроху вертається...
24.06.2024 15:44 Відповісти
Мабуть років через 300- 500, а зараз треба знищити, чи там твої родичи?!!
24.06.2024 16:47 Відповісти
ну хазяїн думає, що так українці по ньому не вгатять. але він не дума, що своїм це зроблять аж бігом.
24.06.2024 16:02 Відповісти
ой шо діється, шо діється в белгороді....
ми можемо чим то допомогти?
атакамси без кассетніків може?
24.06.2024 16:05 Відповісти
А нах** нужен это дом ЗСУ. Зачем его бамбить?
24.06.2024 16:07 Відповісти
Там штаб ординців можливо...
показати весь коментар
Маскування?
24.06.2024 16:22 Відповісти
Не вражає! Москалі задля безпеки й американським прапором прикриються.
Не вірте москалям!
24.06.2024 16:09 Відповісти
Прапор України - оберіг у світі притомних людей..
24.06.2024 16:11 Відповісти
От коли дрончик літав: хазяїн хати молився, чи обісраний у льоху сидів?
24.06.2024 16:57 Відповісти
Nu tut takoi vapros , gde ani vziali na rashke takoi balshoi prapor ? 🤔
24.06.2024 16:57 Відповісти
Та то таке, технічно це не проблема.
24.06.2024 17:02 Відповісти
если насцышь в кальсоны кому-то, то радости будет еще больше
24.06.2024 21:07 Відповісти
Крмандний пункт РФії замаскували так?
24.06.2024 17:46 Відповісти
Новоукраиния!
24.06.2024 21:05 Відповісти
О, кацапи почали розумнішати. Скоро і мову вчити почнуть.
24.06.2024 22:18 Відповісти
Вся східна Слобожанщина з Білгородом, Стародубщина, Донецький кряж, Кубань і Крим це українські землі, незаконно анексовані кацапами 100 р.т.
25.06.2024 01:06 Відповісти
 
 