Флаг Украины на крыше частного дома в Белгородской области. ВИДЕО
Оператор украинского дрона заснял украинский флаг на крыше одного из частных домов на Белгородщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что флаг достаточно большой и очень заметен с воздуха. Автор публикации утверждает, что украинский флаг размещен на крыше не из патриотических проукраинских соображений, а с целью обезопасить дом от ударов.
Топ комментарии
така твоя дурнувата логіка ??
прикриваючись начебто патріотизмом - тошить від вас...
ми можемо чим то допомогти?
атакамси без кассетніків може?
Не вірте москалям!