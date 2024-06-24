РУС
11 309 29

Флаг Украины на крыше частного дома в Белгородской области. ВИДЕО

Оператор украинского дрона заснял украинский флаг на крыше одного из частных домов на Белгородщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что флаг достаточно большой и очень заметен с воздуха. Автор публикации утверждает, что украинский флаг размещен на крыше не из патриотических проукраинских соображений, а с целью обезопасить дом от ударов.

Также смотрите: Россияне подожгли башню связи на Белгородщине, чтобы уничтожить флаг Украины, установленный с помощью дрона: "Здесь вышка вся к херам горит. Мандец!". ВИДЕО

+22
Білгород це історичн українські землі. Просто місцевому населенню промили мізки, але пам'ять потроху вертається...
24.06.2024 15:44 Ответить
+14
так фсб може там і ховатися
24.06.2024 15:45 Ответить
+13
Шта праісходіт? Гдє фєєсьбє?
24.06.2024 15:44 Ответить
В огороде закопаны.
24.06.2024 15:44 Ответить
Доволі тупо. Буде додаткова увага до цієї хати. Підозрілі рухи будуть виявлені так чи інакше.
24.06.2024 15:47 Ответить
ті головорізи попами в рясах, цілою церквою і 'священною війною' прикрилися, то українським прапором не прикриються?
24.06.2024 15:48 Ответить
То тре ******* тепер усюди де в БНР побачиш український стяг ? а рашистські чипати не будемо, бо там точно фсб немає ?

така твоя дурнувата логіка ??
24.06.2024 15:58 Ответить
скільки наших потерь за зелені понти?
24.06.2024 15:44 Ответить
Кацапом смердиш
24.06.2024 15:49 Ответить
ти зеленим лайном,
прикриваючись начебто патріотизмом - тошить від вас...
24.06.2024 15:56 Ответить
Мабуть років через 300- 500, а зараз треба знищити, чи там твої родичи?!!
24.06.2024 16:47 Ответить
ну хазяїн думає, що так українці по ньому не вгатять. але він не дума, що своїм це зроблять аж бігом.
24.06.2024 16:02 Ответить
ой шо діється, шо діється в белгороді....
ми можемо чим то допомогти?
атакамси без кассетніків може?
24.06.2024 16:05 Ответить
А нах** нужен это дом ЗСУ. Зачем его бамбить?
24.06.2024 16:07 Ответить
Там штаб ординців можливо...
24.06.2024 16:12 Ответить
Маскування?
24.06.2024 16:22 Ответить
Не вражає! Москалі задля безпеки й американським прапором прикриються.
Не вірте москалям!
24.06.2024 16:09 Ответить
Прапор України - оберіг у світі притомних людей..
24.06.2024 16:11 Ответить
От коли дрончик літав: хазяїн хати молився, чи обісраний у льоху сидів?
24.06.2024 16:57 Ответить
Nu tut takoi vapros , gde ani vziali na rashke takoi balshoi prapor ? 🤔
24.06.2024 16:57 Ответить
Та то таке, технічно це не проблема.
24.06.2024 17:02 Ответить
если насцышь в кальсоны кому-то, то радости будет еще больше
24.06.2024 21:07 Ответить
Крмандний пункт РФії замаскували так?
24.06.2024 17:46 Ответить
Новоукраиния!
24.06.2024 21:05 Ответить
О, кацапи почали розумнішати. Скоро і мову вчити почнуть.
24.06.2024 22:18 Ответить
Вся східна Слобожанщина з Білгородом, Стародубщина, Донецький кряж, Кубань і Крим це українські землі, незаконно анексовані кацапами 100 р.т.
25.06.2024 01:06 Ответить
 
 