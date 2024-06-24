Флаг Украины на крыше частного дома в Белгородской области. ВИДЕО

Оператор украинского дрона заснял украинский флаг на крыше одного из частных домов на Белгородщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что флаг достаточно большой и очень заметен с воздуха. Автор публикации утверждает, что украинский флаг размещен на крыше не из патриотических проукраинских соображений, а с целью обезопасить дом от ударов.

