Знищено 7 одиниць техніки, восьмеро окупантів - "двісті", 14 - "триста", четверо захоплені у полон: бійці 46-ї ОАеМБр відбили наступ поблизу Курахового. ВIДЕО

Воїни 46-ї аеромобільної бригади відбили механізовану атаку окупантів на курахівському напрямку на Донеччині, знищивши 7 одиниць важкої техніки, ліквідувавши вісьмох та поранивши 14 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бою уціліло лише четверо загарбників, які здалися у полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантики 46-ї ОАБр відбили ворожий штурм на Мар’їнському напрямку: знищено 13 одиниць бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Попри усім аналітикам,ЗСУ тримає Україну на своїх плечах.
показати весь коментар
25.06.2024 10:17 Відповісти
І якого х… пі…ри поблизу Курахова ?
показати весь коментар
25.06.2024 14:55 Відповісти
Мається на увазі напрямок. Так само є Краматорський напрямок, але кацапів коло нього не має.
показати весь коментар
25.06.2024 17:59 Відповісти
 
 