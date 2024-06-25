Знищено 7 одиниць техніки, восьмеро окупантів - "двісті", 14 - "триста", четверо захоплені у полон: бійці 46-ї ОАеМБр відбили наступ поблизу Курахового. ВIДЕО

Воїни 46-ї аеромобільної бригади відбили механізовану атаку окупантів на курахівському напрямку на Донеччині, знищивши 7 одиниць важкої техніки, ліквідувавши вісьмох та поранивши 14 окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бою уціліло лише четверо загарбників, які здалися у полон.

