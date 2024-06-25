Знищено 7 одиниць техніки, восьмеро окупантів - "двісті", 14 - "триста", четверо захоплені у полон: бійці 46-ї ОАеМБр відбили наступ поблизу Курахового. ВIДЕО
Воїни 46-ї аеромобільної бригади відбили механізовану атаку окупантів на курахівському напрямку на Донеччині, знищивши 7 одиниць важкої техніки, ліквідувавши вісьмох та поранивши 14 окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бою уціліло лише четверо загарбників, які здалися у полон.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #590718
показати весь коментар25.06.2024 10:17 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Eugen Sсhorf
показати весь коментар25.06.2024 14:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Wladi Rymar #538977
показати весь коментар25.06.2024 17:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль