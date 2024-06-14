Десантики 46-ї ОАБр відбили ворожий штурм на Мар’їнському напрямку: знищено 13 одиниць бронетехніки окупантів. ВIДЕО

13 червня десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ відбили найбільший ворожий штурм за весь період свого перебування на Мар’їнському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

До демонстраційних і штурмових дій ворог залучив 28 одиниць бронетехніки. Аеророзвідка вчасно виявила пересування ворога. А його передові сили почали зазнавати втрат на мінних полях ще на підступах до українських позицій. Практично водночас по окупантах було завдано комбінованого вогневого удару артилерією, підрозділами ПТРК і БПЛА.

В результаті наші воїни знищили 13 одиниць бронетехніки, два десятки окупантів залишили удобрювати ґрунти Донбасу, а 38 росіян перевели в статус "300".

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку. ВIДЕО