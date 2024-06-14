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Десантики 46-ї ОАБр відбили ворожий штурм на Мар’їнському напрямку: знищено 13 одиниць бронетехніки окупантів. ВIДЕО

13 червня десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ відбили найбільший ворожий штурм за весь період свого перебування на Мар’їнському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

До демонстраційних і штурмових дій ворог залучив 28 одиниць бронетехніки. Аеророзвідка вчасно виявила пересування ворога. А його передові сили почали зазнавати втрат на мінних полях ще на підступах до українських позицій. Практично водночас по окупантах було завдано комбінованого вогневого удару артилерією, підрозділами ПТРК і БПЛА.

В результаті наші воїни знищили 13 одиниць бронетехніки, два десятки окупантів залишили удобрювати ґрунти Донбасу, а 38 росіян перевели в статус "300".

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк на Вугледарському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Мар’їнка (622) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) Десантно-штурмові війська (222)


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Слава ЗСУ!
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14.06.2024 21:11 Відповісти
Хіба то добрива - лайно, і 13 якось не по-нашому))) Хлопці з 46-ї!!!! Хай Вам сил вистачає, зброї та вдачі!!!! Будьте Живими! Обов'язково будьте!
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14.06.2024 21:15 Відповісти
 
 