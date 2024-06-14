Десантики 46-ї ОАБр відбили ворожий штурм на Мар’їнському напрямку: знищено 13 одиниць бронетехніки окупантів. ВIДЕО
13 червня десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ відбили найбільший ворожий штурм за весь період свого перебування на Мар’їнському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
До демонстраційних і штурмових дій ворог залучив 28 одиниць бронетехніки. Аеророзвідка вчасно виявила пересування ворога. А його передові сили почали зазнавати втрат на мінних полях ще на підступах до українських позицій. Практично водночас по окупантах було завдано комбінованого вогневого удару артилерією, підрозділами ПТРК і БПЛА.
В результаті наші воїни знищили 13 одиниць бронетехніки, два десятки окупантів залишили удобрювати ґрунти Донбасу, а 38 росіян перевели в статус "300".
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Vik Tor #521724
показати весь коментар14.06.2024 21:11 Відповісти Мені подобається 14
Владислав Сварчевський
показати весь коментар14.06.2024 21:15 Відповісти Мені подобається 12
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