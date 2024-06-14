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Десантики 46-й ОАБр отразили вражеский штурм на Марьинском направлении: уничтожено 13 единиц бронетехники оккупантов. ВИДЕО

13 июня десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отразили самый большой вражеский штурм за весь период своего пребывания на Марьинском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

К демонстрационным и штурмовым действиям враг привлек 28 единиц бронетехники. Аэроразведка вовремя обнаружила передвижения врага. А его передовые силы начали нести потери на минных полях еще на подступах к украинским позициям. Практически одновременно по оккупантам был нанесен комбинированный огневой удар артиллерией, подразделениями ПТРК и БПЛА.

В результате наши воины уничтожили 13 единиц бронетехники, два десятка оккупантов остались удобрять почвы Донетчины, а 38 россиян перевели в статус "300".

Смотрите также: Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк на Угледарском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Марьинка (713) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) Десантно-штурмовые войска (220)


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14.06.2024 21:11 Ответить
Хіба то добрива - лайно, і 13 якось не по-нашому))) Хлопці з 46-ї!!!! Хай Вам сил вистачає, зброї та вдачі!!!! Будьте Живими! Обов'язково будьте!
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14.06.2024 21:15 Ответить
 
 