Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпаса із українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 47-ї ОМБр "Магура" влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухова хвиля підкидає тіло окупанта у повітря.

