Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпаса із українського БПЛА. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 47-ї ОМБр "Магура" влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухова хвиля підкидає тіло окупанта у повітря. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найкращі ураження від батареї М109А6 Paladin. Робота воїна ЗСУ із 47 ОМБр. ВIДЕО

армія рф (18528) безпілотник (4749) знищення (8055) 47 окрема механізована бригада (277)
Полетів до Кабзона!
Зачем было ехать в Украину? Мог и на болотах утопиться. Но полет красивый. Первый и последний.
wow
Космонавт, Гагарін нервого заздрить
Полетів до Кабзона!
це було по блату місце у партері.
А внатуре то место оказалось на Камчатке.
Зачем было ехать в Украину? Мог и на болотах утопиться. Но полет красивый. Первый и последний.
Ну, ето... Как тобішь єго?... П'янящєє чувство польота
Так опьяниться он мог и в своих ******. Фанфуриков в карман и под забор. А тут уже его опарыши съедят
Шеф, подкінь в адрєс. ПлачУ два счьотчіка.
Вєчнава пальота, мишебратец
Бггг-г... Прыг-скок козлык-пострибайчик, шиди-риди прыг-скок - "Енькой" на цвинтарчик... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
Ні собі туя політ. То не ВОГ. Мабуть щось здтонувало у москалика. Метрів на 25 полетіла тушка. А кажуть, що хробаки не вміють літати. Брешуть мабуть.
А чого ти такий впевнений, що там "тушка"? Може він упав, потім устав, обтрусився і сказав: "Ну и ******** же у хахлов шуточки!"
Дуже багато виживає після такого польоту?
Так вони ж "особливі"! Лишня хромосома і "скрепи" надають їм особливої стійкості!
Пане, що до цапорилоi -генетики, всим вiдомо, чому мавпи - не люди, бо у них на 2 хромосоми бльше, нiж у людей, так шо, фiльтруйте базар. Так ось, мавп`ячi москалi режут дуба раньше сроку.
Касманафт. Спутнік. А ****!
Тепер буде в стратосферних військах замість супутника
Вєчнава тьїбє пааальйота нібрат 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
щас спою - остання путь , остання путь .....
🤧
как тебе такое , Илон Маск ?
тєло п*дара - запарєбрік ... польот нормальний..
Красиво москалі літають .
Яке там тіло полетіло, може яйця відірвало ...
Файно
Ну да, це про кацапiв, когда гурьбой на одного, они - "герои" когда в их свинное рыло летит затрещина , они - врассыпную...
Лєтять уткі,
Лєєтяяяять уткі...
Арлята учацца лєтать!!!
Бавовник у полi кацапа знайшов... Немае кацапа - у вирiй пiшов.
Долітався Уточкін... чи Уткін?
Я заплутався: з тою кацапнею і їхнім фамілійом дідько ногу вломить.
Вечного полета
