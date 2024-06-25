Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпаса із українського БПЛА. ВIДЕО
Оператор безпілотника із 47-ї ОМБр "Магура" влучним скидом ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухова хвиля підкидає тіло окупанта у повітря.
