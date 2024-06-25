Уцілілий окупант йде на евакуацію і фільмує результат наступу свого підрозділу: "П#зда - вся полка нашими засыпана. Вот разорвало бедолагу. Технике п#здец - х#ево-кукуево". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує втрати свого підрозділу після дводенних атак на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант акцентує увагу на ефективній роботі української артилерії та безпілотних апаратів. За його словами, за два дні українські бійці "скосили лесополку", яка тепер засипана тілами ліквідованих окупантів. Також уцілілий загарбник відзначає значні втрати бойової техніки, яка у непридатному стані "вишикувана" уздовж лісосмуги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

