Уцілілий окупант йде на евакуацію і фільмує результат наступу свого підрозділу: "П#зда - вся полка нашими засыпана. Вот разорвало бедолагу. Технике п#здец - х#ево-кукуево". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує втрати свого підрозділу після дводенних атак на українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант акцентує увагу на ефективній роботі української артилерії та безпілотних апаратів. За його словами, за два дні українські бійці "скосили лесополку", яка тепер засипана тілами ліквідованих окупантів. Також уцілілий загарбник відзначає значні втрати бойової техніки, яка у непридатному стані "вишикувана" уздовж лісосмуги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта летить у повітрі після скиду боєприпаса із українського БПЛА. ВIДЕО

Тобото - підарас зайшов сюди, і ми ж ще й підари....тварина зомбована
Вот так кацапюра ****** до самого мухосранска і всім кажи що в Україні вам робити нєх бо всі передохните тварі кінчені.
Тобото - підарас зайшов сюди, і ми ж ще й підари....тварина зомбована
Привіт
Ти у підарів шукаєш логіку?
Привіт.Нє, не шукаю...просто лишній раз - у них увесь світ підари(крім тих, хто їх дрючить в анус)
що візьмеш з довбойобів як на повному серйозі вірять що якби ***** не розпочало есвео то хахли напали б і спалили москву от буквально 25 лютого.
Файно
На останній секунді перервали москаля на аткравєніях про кантракт)
На видео идет раненный ***** на эвакуацию и 4 с половиной минуты обиженно сам себе бубнит под нос.
йде і всирається в штани. Тому і 300?
Вєлікій, магучій русс. язик! Пришли Асвабадітєлі спасать рускоязичних.
Вот так кацапюра ****** до самого мухосранска і всім кажи що в Україні вам робити нєх бо всі передохните тварі кінчені.
Неправда ваша. Тре контрольный сделать , снарядом с шариковой начинкой. Бо пида.ок не .уйлушу кляне, котрый погнал их , як оту скотину на убой. Цапорылый кляне наших захисникiв, которые не дали ему раздухариться на наших территориях.
Жизнеутверждающее, мотивирующее видео.
Аффтар, снимай исчо!
нарешті нормальне по тривалості відео, як раз вистачило на маленьку філіжанку кави.
Аналогічно))
Блин, ты же практически дословно мой комент украл, который мне в голову ещё на первых кадрах пришёл! ,,😉
.
молодці наші хлопчики!! Дякую вам!! Хай Господь Вас береже, рідні!! СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ!!
***** ВАМ ДЕЛАТЬ В УКРАИНЕ, МРАЗИ ЛАПОТНЫЕ !!!!!!!!!!!!!!!
Красота то какая, ляпота. А я все думав, що таке москаляку на гільляку, а москаляка показав. Думаю цьому підару також не довго залишилось.
дууууууууууже красіве відео)
https://x.com/i/status/1805263003954094471 тупі агресивні кацапські потвори, позбавлені здібності вибудовувати найпростіші причинно-наслідкові ланцюжки.
Оно ещё и жалуется. Припёрлась сук..а на чужую землю, а теперь скулит. Труп ходячий
В них там своя закрита система логіки, яка не перетинається з іншими. Тому вона непробивна і самодостатня - вони поїхали звільняти братскій народ від фашістов. І в тій системі ід ланцюжками в них все норм.
Тому після 24.02.2022 нема сенсу шукати в їх діях логіку, щось їм пояснювати. Марна трата часу...
смотрю и рыдаю...., от счастья от увиденного
Сльози заливають клавіатуру...
Нормально прогулялися .
Экипировка у кацапов - будь здоров! Даже кепка на *** есть!
Косорилі і вдягають,і взувають..
Haroshaia ekskursia , i ekskursavod znaiushii papalsa .....
Треба було добити цього відеоблогера...
Я так розумію, що питання де краще прихапнуть квартиру, у Києві чи в Одесі, у цапіків відпало!
Від слова - назавжди !
Це і хєрово...6 зуміли вижити, і вони вже отримали досвід...ресурс біоістот у орків є...отже буде природній відбір, 1/4....В нас такого ресурсу нема
ну так, досвід отримали. Тому парочка у наближчій час при першому підходящому випадку відправляться в соч. Інші з отриманим досвідом будуть щемитись у задніх рядах. Але все одно ще чверть з тих шести все одно вб'ють в найближчий час. Тобто півтори штуки - одного вб'ють зразу, а другому відірве ноги.
всі патєрі - санітарні..
Невдовзі (скоро) і ти там ляжеш, та не марнуй даремно сили, лягай та застрелься, воша сруська.
- Куме, ти чув як москалі на посадку кажуть?
- Як?
- Полка!
- Як, як??
- Полка!!
- Повбивав би!!!
я так зрозумів, що "полка" в нього - це полк. В оператора акцент з сибірських лісів.
На всіх відео кацапня на посадку каже лєсополка або просто полка.
шо з дебілів візьмеш
Повбивав би.
Не понял, кого он пидаром обзывает постоянно! Того, кто его послал в Украину?
Ну не назовет же он пидаром своего *****-кормильца, который ему миллионы наобещал -- миллионов не получит.
Да, наступление как-то не задалось
Те що ти ходиш ще, це наше недопрацювання..
Мені нічого сказати, окрім "СЛАВА ЗСУ!"
Афтара заохочити квитком на концерт йосі кабиздоха.
І не виникає в його дурній голові питання, притаманного людині із здоровим глуздом -- "А що Я тут роблю? Воно мені точно треба?"
З початку війни,нічого не виникає.здоровий глузд ?-пограбувати-згвалтувати-заробити на крові
"Ви *** нє панімаєтє! Ані пушкіна-достоєвскога-булгакова чіталі нах в арігінале, чайковскога **** слушалі!"
мало вас пидаров накрошили, скорейшей смерти всем "ребяткам" на видео
это была реклама С В О
Добро пожаловать в АД, твари. Нєх...щастить нашу святу земельку удобрювати. Воно, погань така, ще наших Воїнів під.... називає., я таки доживу до того моменту, коли ****** кремль знищать. І то будемо не ми, повірте.
В ************** був в цей час обід.
Дід Сєвка п'яний спати впав в крапиву,
Цицьката Люська знову взяла у ріт...
Підгнившу, але дуже смачну сливу.
В продмаг бояру свіжу завезли,
І сігарєт, вствляй їх тільки в пащу,
Скажіть мені , усраті mosкалі,
Чому для вас гнить в лісополкє краще??!!
мой дядя, самый страшный педя, когда не в шутку занемог
он Украиной так забредил, что дрон взорвался промеж ног...
Надеюсь в эту их лежку приземлился беспилотник всу
Невже не зрозуміло ? Чи кому не зрозуміло ?
умом расею не панять . аршином общим не измерить . на стенке *** нарисавать . сказать икона будут верить ---- они верят что ***ло их президент . они верят что фарш-200 что лежит в посадке защищал их узкий мир
Козьма Прутков как то сказал про питарашек - Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим
)
бди!
а чому тіла тих тварин не видавати безпосередньо в руки їх рідним? Нехай їдуть по своє лайно особисто, і дивлятся те, шо вони зробили. А поїдуть обов'язково, бо гробових пуйло їм не виплатить.
Скільки передивився таких народних кацапських роликів і хоч би один на фоні масових 200-х кацапів сказав сам собі - "***-а-а, чьто я тут дєлаю в єтой Украинє!". Здається що "право" на вбивство "хахлов і прочіх піндосов" запрограмовано у них в генетичному коді.
кацапуги ну здохніть вже всі , дайте народам жити всім яких ви загарбали ...
присягаємся московську область чіпати не будемо то болото ісконо ваше інше підари поверніть народам
Далі буде гірше ,тупе бидло
Подив кацапів це щось з чимось
Я ні пойняв, підару щось не подобається? Ї таке питання, скучкувалися у якийсь халабуді,невже не знайшлося зайвого дрону, приласкати підарів?
ЖАЛКО, что этих КОЗЛОРОГИХ ****** не накрыли.
Ваньку в военкори нужно переводить.
красіво, но... мало
