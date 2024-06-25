Уцілілий окупант йде на евакуацію і фільмує результат наступу свого підрозділу: "П#зда - вся полка нашими засыпана. Вот разорвало бедолагу. Технике п#здец - х#ево-кукуево". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує втрати свого підрозділу після дводенних атак на українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант акцентує увагу на ефективній роботі української артилерії та безпілотних апаратів. За його словами, за два дні українські бійці "скосили лесополку", яка тепер засипана тілами ліквідованих окупантів. Також уцілілий загарбник відзначає значні втрати бойової техніки, яка у непридатному стані "вишикувана" уздовж лісосмуги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+54 vsbu vsbu
показати весь коментар25.06.2024 13:19 Відповісти Посилання
+24 Валерий К #448385
показати весь коментар25.06.2024 13:19 Відповісти Посилання
+21 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар25.06.2024 13:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти у підарів шукаєш логіку?
Аффтар, снимай исчо!
Тому після 24.02.2022 нема сенсу шукати в їх діях логіку, щось їм пояснювати. Марна трата часу...
Від слова - назавжди !
- Як?
- Полка!
- Як, як??
- Полка!!
- Повбивав би!!!
Дід Сєвка п'яний спати впав в крапиву,
Цицьката Люська знову взяла у ріт...
Підгнившу, але дуже смачну сливу.
В продмаг бояру свіжу завезли,
І сігарєт, вствляй їх тільки в пащу,
Скажіть мені , усраті mosкалі,
Чому для вас гнить в лісополкє краще??!!
он Украиной так забредил, что дрон взорвался промеж ног...
)
присягаємся московську область чіпати не будемо то болото ісконо ваше інше підари поверніть народам