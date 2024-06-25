Чому звільнили Содоля і що зміниться? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов про причини звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Содоля.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, 24 червня президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
Топ коментарі
+12 Vladimir Ivanov #477392
показати весь коментар25.06.2024 21:13 Відповісти Посилання
+9 Погрібний Олександр
показати весь коментар25.06.2024 21:41 Відповісти Посилання
+7 MsSkifia #566162
показати весь коментар25.06.2024 21:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потім досвід Вінніченко і соціалістів початку минулого сторіччя по розвалу армії , зміна солдатськими комітетами " поганих" головнокомандуючих на " хороших", кожний квартал і будемо чекати нових " Героїв Крут"
П.с колись Юрій був такий же радісний при призначенні перших членів Уряду Гончарука( якщо хтось пам'ятає).
До того ж Зеля швидко позбувся всіх генералів реформаторів. Найважливіша якість яку він шукає в людях це дуполизання і обожнювання його персони. Звісно люди, які мислять не так, у його команду не ввійшли. Їх швидко пішли звідусіль. Ми ж бачимо всі ті кадри не лише у армії, а тотально скрізь. Ви не назвете жодного адекватного призначенця зелі. Самі мародери і зрадники.
Зарегистрирован успешно 15.06.24"
А что Зеля может понимать в войне, кроме стрелочек на карте?
Боже, спаси Украину!
Він і є нашою головною проблемою, не єдиною, але головною ...