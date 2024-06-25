УКР
Чому звільнили Содоля і що зміниться? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов про причини звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Содоля.

Нагадуємо, 24 червня президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) Содоль Юрій (28)
Топ коментарі
+12
Господину Бутусову респект.
25.06.2024 21:13 Відповісти
+9
А хто ж тоді Верховний Головнокомандувач?
25.06.2024 21:41 Відповісти
+7
Проект раші
25.06.2024 21:58 Відповісти
Чому ніхто не каже, що Содоль - завербований рашею диверсант.
25.06.2024 20:23 Відповісти
А хто ж тоді Верховний Головнокомандувач?
25.06.2024 21:41 Відповісти
Проект раші
25.06.2024 21:58 Відповісти
так вы предоставьте доказательства, и сразу все только об этом и будут говорить. Может он диверсант, а может просто тупой савецкий ахвицер.
26.06.2024 00:07 Відповісти
Это вы представьте доказательства, что он не агент раши.
26.06.2024 00:28 Відповісти
І чого його так довго тримали на посаді наші вірні владоможці... чи вони діяли спільно
26.06.2024 09:11 Відповісти
Господину Бутусову респект.
25.06.2024 21:13 Відповісти
Ну що ж, перший крок до заснувнння " солдатских комитетов" на більшовитський зразок зроблено. Далі вибори командирів " вільним голосуванням".
Потім досвід Вінніченко і соціалістів початку минулого сторіччя по розвалу армії , зміна солдатськими комітетами " поганих" головнокомандуючих на " хороших", кожний квартал і будемо чекати нових " Героїв Крут"
П.с колись Юрій був такий же радісний при призначенні перших членів Уряду Гончарука( якщо хтось пам'ятає).
26.06.2024 01:29 Відповісти
Ви - фальсифікатор історії, та робите висновки виходячи із її сфальшованої версії. Взяли за аксіому, що солдатські комітети - то дуже погана річ, та лякаєтє тут усіх. А коли Дермак призначає умовного Содоля, Галушкіна - ото добра річ, оце правильно, так треба. Чи, якщо так знаєтеся на історії: коли Микола Другий призначав генералів-самодурів (результати їх командування Вам, відомі) - ото було добре. А солдатські комітети - оце погано, ага.
26.06.2024 07:00 Відповісти
Я не помилився, Ви класичний фальсіфікатор історії - монархист, як то кажуть, булкохруст. Рішення про страту громадянина Романова ухвалено Народом, а саме - органом народного представництва: Уральською Радою народних депутатів, якщо не помиляюся з назвою, але жодних "більшовиків" там точно нема. Це - ще один приклад фадьсіфікації: "більшовики вбили Сцаря", а народ, мовляв, ні до чого, він нічого не вирішує. Типова психологія монархіста. Лише забули у своїх методичках сфальшувати назву органу, додавши "більшовіцький", або намалювати папірець, підписаний саме "більшовиком". Але повернемося до Содоля: вважаєте, що його не треба було знимати? Маєте цілкове право на власну думку, так. Але то не до мене. Я його не звільняв.
26.06.2024 10:20 Відповісти
І да, Рабссіську Імператорску Армію знищили не якісь міфичні "більшовики", як Ви тут втираєте, а нежиттєздатность Болотної імперії як такої. Монархія до 1917 повністю збанкрутіла - у фінансовому, політичному, соціальному та військовому аспекті, та припинила існування навіть РАНІШЕ за власне Армію. ні до чого "більшовіки" якісь.
26.06.2024 10:34 Відповісти
Сцодоль, ти шо лі? А чого нік змінив?
26.06.2024 07:05 Відповісти
Як можна перебудувати армію за кілька років, якщо в головах совок ?
До того ж Зеля швидко позбувся всіх генералів реформаторів. Найважливіша якість яку він шукає в людях це дуполизання і обожнювання його персони. Звісно люди, які мислять не так, у його команду не ввійшли. Їх швидко пішли звідусіль. Ми ж бачимо всі ті кадри не лише у армії, а тотально скрізь. Ви не назвете жодного адекватного призначенця зелі. Самі мародери і зрадники.
показати весь коментар
Якраз Залужного на главкома призначив Оманський.
показати весь коментар
За рекомендацією заходу. Він же швидко його і звільнив, заради свого рейтингу.
показати весь коментар
Содоля поміняли на Гнатова тому, що за оманським планом на часі здавати Торецьк. Виходить, у втраті чергового населенника Содоль не винен, він же пішов (як й свого часу з Маріуполя), та Гнатов не винен - він щойно прийшов. Ніхто не винен, просто про Балі, та й по всьму. Розходимося.
показати весь коментар
26.06.2024 07:05 Відповісти
Чого звільнили содоля? Та за одну совкову фотку з горілкою у генделику варто звільняти. Солдат коли йде у відпустку підписує папери де вказано, що зобов'язується не вживати алкоголь і таке інше. Якщо він так веде себе, коли знає, що до нього прикута особлива увага, то уявіть собі тоді його повсякдення. Після бухаловки бухаловка. Це одне. Друге те, що управління і організація управління ЗСУ на низькому рівні. Хочете з генштабу управляти сп.? Ок. Навіщо солдату тоді ті комбати, ротні і інші. З бункеру тапіком дзвоніть одразу на сп до солдата Петренко. Бо тоді виходить що комбриги із штабами і комбатами просто прокладки. Для чого вони тоді? Ключовий вираз випуску в словах, що не вистачає командирів, які мають свою думку. На моє розуміння командир і є на то командир певної кількості солдат, щоб у разі свого розуміння виконувати не всі накази інших командирів. Виходячи із доцільності виконання того чи іншого. Але при цьому підвищується відповідальність за свої команди, дії. Солдат приймає на себе весь тягар служби. Ризикує життям. В той час як командир має нести повний об'єм відповідальності за те, що він там розказує тому солдату. Все чесно. Зараз виходить так, що комбриг, або штаб дає наказ, а до солдата приходить офіцер і включає голосове повідомлення того наказовіддавача. Тобто офіцер тут не при ділах. Йому сказали, то і він каже. Йому не сказали, то і він не скаже. Короче мисляча функція мозку виключена і не включається. І навіть немає бажання. То з'єднайте одразу солдата по голосовій з содолем, мирським, зеленським. Нехай говорять куди обід вести чи не вести. Ха ха ха.
26.06.2024 09:20 Відповісти
Содоль - Залужний - Зеленський повинні у тому, що вороги фактично знищили 2 бойові бригади у Маріуполі та зайнятий південь України. Ось у нас виявляється таке мудре керівництво.
26.06.2024 09:42 Відповісти
У вас росіян своє керівництво, яка вам справа до керівництва України ?
показати весь коментар
Бацу, Ви не лише мене "рабсіянином" назвали. А оті українські прапорці в користувачів - для Вас ніщо?
показати весь коментар
" Николай Декапольцев, распоряжение на регистрацию 14.06.24.
Зарегистрирован успешно 15.06.24"
26.06.2024 10:30 Відповісти
І шо? Я десять років із задоволенням читаю цензор, особливо коменти, але сам не брав участь. Були ще технічні проблеми з реєстрацією, бо слабко знаюся на ай-ті (а от саме в ботів, думаю, немає жодних технічних проблем). Зараз виявив бажання, але: через пейсбук, пишуть, тимчасово нема реєстрації, зайшов якось через гугла, із російськомовним імям, змініти яке не знаю як. Хіба що Ви підкажете, хотів би якийсь нік, як в Вас. Буду вдячний.
26.06.2024 10:41 Відповісти
І ще питання, бо вже почав: чи можна мене тут блога вести, або є якісь умови та обмеження? Бо, бачу , тут є блоги, не розумію як створити свій? Дякую
26.06.2024 10:47 Відповісти
А за "Мацквою" що, курс забув, лідорок д'єрмаковський ?
26.06.2024 20:31 Відповісти
Так що тебе росіянин зацікавило в Україні?
26.06.2024 20:59 Відповісти
Москалику, а чого ти так про Україну турбуєшся? Товарісч майор так наказав маскуватися?
26.06.2024 21:04 Відповісти
Рыба гниёт с головы. Что Зеленский требует от генералов - то они и делают.
А что Зеля может понимать в войне, кроме стрелочек на карте?
Боже, спаси Украину!
26.06.2024 11:58 Відповісти
26.06.2024 13:44 Відповісти
Володимир Зеленській - Верховний Головнокомандувач ...
Він і є нашою головною проблемою, не єдиною, але головною ...
показати весь коментар
26.06.2024 13:48 Відповісти
26.06.2024 13:50 Відповісти
26.06.2024 13:51 Відповісти
Війна йде з 2014 року, але саме з приходом у владу "роялістів", ***** і вирішило: "Зараз можна!" і перевело цю війну у відкриту фазу ...
26.06.2024 14:15 Відповісти
Якщо в генералів, полковників,..... страх перед втратою посад та влади над безправними військовослужбовцями перевищує мораль та гідність офіцера, якщо вони своїми командами бездумно чи свідомо знищують о/с ввірених підрозділів, то це пристосуванці і покидьки, а не офіцери! Лише на єдиному лохотроні влада і хенаралітет на словах береже життя військових, а насправді виходить все навпаки. Напевно й тому пане гідрант ми ще не в НАТО.
26.06.2024 17:19 Відповісти
 
 