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Прикордонники знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади "Гарт" знищили бронетранспортер окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Дрон-камікадзе "Дикі шершні" знищив гольфкар окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) знищення (7488)


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Це красиво чи красівоє?!
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30.06.2024 15:41 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
30.06.2024 16:28 Відповісти
 
 