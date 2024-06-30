Прикордонники знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку FPV-дрони прикордонників бригади "Гарт" знищили бронетранспортер окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Сирко #490186
показати весь коментар30.06.2024 15:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
время
показати весь коментар30.06.2024 16:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль