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Захисники 3 ОШБр ліквідували російську гаубицю МСТА-С, танк, бронеавтомобіль та вантажівки окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади за допомогою FPV-дрона спалили на Харківщині чергову російську самохідну артилерійську установку МСТА-С. Вартість такої техніки становить понад п'ять мільйонів доларів.

Як повідомили у бригаді, у цьому ж бою було знищено російський танк, бронеавтомобіль "Тайфун-К", дві вантажівки, передає Цензор.НЕТ.

"Техніку й зброю мінуснули на ділянці бригади розрахунки підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", – прокоментували у бригаді.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7488) 3 Окрема штурмова бригада (453)


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Одні з найкращих !
Герої!
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30.06.2024 16:09 Відповісти
Герої будуть ті, які Єрмака приберуть
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30.06.2024 16:20 Відповісти
У нас всі найкращі .
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30.06.2024 23:13 Відповісти
Тому і танків "ліквідованих"орківських 8000 за статистикою, бо після влучання танк одразу записують в ліквідовані. Зате коли показують відео про влучання в наш танк, чи БТР, які безпроблемно їдуть далі, то коментарі трошки інші...
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30.06.2024 16:26 Відповісти
Кацапи , хто з вас ще живий на українській землі ,
тікайте .,
бо здохнете всі і навіть ваші клуші не знатимуть де вас шукати 🤬‼️
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30.06.2024 17:18 Відповісти
 
 