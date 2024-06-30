Захисники 3 ОШБр ліквідували російську гаубицю МСТА-С, танк, бронеавтомобіль та вантажівки окупантів. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади за допомогою FPV-дрона спалили на Харківщині чергову російську самохідну артилерійську установку МСТА-С. Вартість такої техніки становить понад п'ять мільйонів доларів.

Як повідомили у бригаді, у цьому ж бою було знищено російський танк, бронеавтомобіль "Тайфун-К", дві вантажівки, передає Цензор.НЕТ.

"Техніку й зброю мінуснули на ділянці бригади розрахунки підрозділу "FATUM" з Протитанкового батальйону", – прокоментували у бригаді.

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