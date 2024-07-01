У Бєлгороді та області стався блекаут: "Электричества нет, трамваи стали, люди идут пешком". ВIДЕО

У Бєлгордській області РФ зникло світло через "технологічні порушення, викликані зовнішнім впливом на енергооб'єкт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це заявили у "Бєлгорденерго".

Жителі обласного центру повідомили про відсутність світла.

Також, за даними пропагандистських ЗМІ, у Бєлгороді не працюють світлофори, є проблеми із інтернетом.

"Бєлоблводоканал" також заявив, що через відсутність електроенергії у низці населених пунктів області немає води.

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