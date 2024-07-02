Детонація боєкомплекту ворожої САУ "Мста-С" після влучання дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із 10-ї ОГШб "Едельвейс" влучив у ворожу САУ "Мста-С" та знищив її.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.
"Легкий та непомітний дрон-камікадзе залетів у заховану і замасковану у лісосмузі ворожу 152-мм САУ "Мста-С", після чого вона, як з ланцюга зірвалася. Мабуть, одна з найкращих детонацій боєкомплекту знищеної російської техніки українськими військами останнім часом. Вогняні кадри знято в Донецькій області пілотами 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс"", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+9 Oleksandr Kachmola #584402
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+7 ViktorXP
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+4 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар02.07.2024 12:15 Відповісти Посилання
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01 липня 2024, 01:27 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4219907.html Перший - пішов. Слідом - Ангела?
Путінського друга, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2" - ASB Zeitung.
Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького бундесрата Мануелу Швезіг.
Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованного у 2021 році. А найбільшим донором фонду був "Північний потік-2".
Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.
Путч (С) молодці, німецькі дозновачі та ЗМІ … але ж вони там,працюють без татарова з ОПУ …