Детонація боєкомплекту ворожої САУ "Мста-С" після влучання дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 10-ї ОГШб "Едельвейс" влучив у ворожу САУ "Мста-С" та знищив її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

"Легкий та непомітний дрон-камікадзе залетів у заховану і замасковану у лісосмузі ворожу 152-мм САУ "Мста-С", після чого вона, як з ланцюга зірвалася. Мабуть, одна з найкращих детонацій боєкомплекту знищеної російської техніки українськими військами останнім часом. Вогняні кадри знято в Донецькій області пілотами 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс"", - зазначає у коментарі автор публікації.

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