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Новини Відео Війна
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Детонація боєкомплекту ворожої САУ "Мста-С" після влучання дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 10-ї ОГШб "Едельвейс" влучив у ворожу САУ "Мста-С" та знищив її.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки українського воїна та вибуху після детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

"Легкий та непомітний дрон-камікадзе залетів у заховану і замасковану у лісосмузі ворожу 152-мм САУ "Мста-С", після чого вона, як з ланцюга зірвалася. Мабуть, одна з найкращих детонацій боєкомплекту знищеної російської техніки українськими військами останнім часом. Вогняні кадри знято в Донецькій області пілотами 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс"", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

знищення (7525) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211) дрони (4876) САУ (230)


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Топ коментарі
+9
Красівоє. Вокруг нєлюді бєгают, суєтятся. Ой, ні. хробаки атомізувались.
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02.07.2024 11:27 Відповісти
+7
епічно. хвільми про Рембу - шкільний хвеєрверк...
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02.07.2024 11:25 Відповісти
+4
Оце добряче бумкнуло, які були чагарники, нічого не залишилось.
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02.07.2024 12:15 Відповісти
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епічно. хвільми про Рембу - шкільний хвеєрверк...
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02.07.2024 11:25 Відповісти
Красівоє. Вокруг нєлюді бєгают, суєтятся. Ой, ні. хробаки атомізувались.
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02.07.2024 11:27 Відповісти
Схоже, виявили після завантаження повним БК. Пара снарядів так би не вибухнула. Тож окрім власне знищення цієї вкрай неприємної машини, хлопці зберегли життя багатьом - бо оце у відосі вибухнули, вірогідно, 50 снарядів, загалом 380 кг вибухівки.
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02.07.2024 12:43 Відповісти
Відзвуки такої детонації, почули і в Німеччині…

01 липня 2024, 01:27 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4219907.html Перший - пішов. Слідом - Ангела?

Путінського друга, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2" - ASB Zeitung.

Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького бундесрата Мануелу Швезіг.

Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованного у 2021 році. А найбільшим донором фонду був "Північний потік-2".

Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.
Путч (С) молодці, німецькі дозновачі та ЗМІ … але ж вони там,працюють без татарова з ОПУ …
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02.07.2024 11:34 Відповісти
Екіпаж тушив пожежу з середини, а треба було ззовні, ех...
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02.07.2024 11:35 Відповісти
Екіпаж вижив?))
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02.07.2024 11:39 Відповісти
Ні, але іде по графі СЗЧ.
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02.07.2024 11:45 Відповісти
Хіба що з глузду...
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02.07.2024 14:48 Відповісти
Екіпаж не вижив , но це вже зовсім друга історія
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02.07.2024 16:45 Відповісти
Оце добряче бумкнуло, які були чагарники, нічого не залишилось.
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02.07.2024 12:15 Відповісти
там вибухівки в повному БК - 380 кг. А ще - якщо "штатний БК" завантажений - то з 50 снарядів там 30 з активно-реактивним двигуном. Було чим горіти та потім вибухати...
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02.07.2024 12:48 Відповісти
Три рази дивився - це ж просто свято якесь
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02.07.2024 16:20 Відповісти
Порушення техніки безпеки?
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02.07.2024 16:48 Відповісти
Опять курили где попало. Хотя надо курить, где еще не попало.
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02.07.2024 17:54 Відповісти
Була посадка і немає...
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02.07.2024 23:05 Відповісти
 
 