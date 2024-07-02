Детонация боекомплекта вражеской САУ "Мста-С" после попадания дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из 10-й ОГШб "Эдельвейс" попал во вражескую САУ "Мста-С" и уничтожил ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки украинского воина и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.

"Легкий и незаметный дрон-камикадзе залетел в спрятанную и замаскированную в лесополосе вражескую 152-мм САУ "Мста-С", после чего она, как с цепи сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками за последнее время. Огненные кадры сняты в Донецкой области пилотами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"", - отмечает в комментарии автор публикации.

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