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Новости Видео Война
10 310 16

Детонация боекомплекта вражеской САУ "Мста-С" после попадания дрона. ВИДЕО

Оператор дрона из 10-й ОГШб "Эдельвейс" попал во вражескую САУ "Мста-С" и уничтожил ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки украинского воина и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.

"Легкий и незаметный дрон-камикадзе залетел в спрятанную и замаскированную в лесополосе вражескую 152-мм САУ "Мста-С", после чего она, как с цепи сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками за последнее время. Огненные кадры сняты в Донецкой области пилотами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российский РЭБ "Борисоглебск-2" на Донецком направлении, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

уничтожение (7197) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206) дроны (4079) САУ (214)


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Топ комментарии
+9
Красівоє. Вокруг нєлюді бєгают, суєтятся. Ой, ні. хробаки атомізувались.
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02.07.2024 11:27
+7
епічно. хвільми про Рембу - шкільний хвеєрверк...
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02.07.2024 11:25
+4
Оце добряче бумкнуло, які були чагарники, нічого не залишилось.
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02.07.2024 12:15
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епічно. хвільми про Рембу - шкільний хвеєрверк...
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02.07.2024 11:25 Ответить
Красівоє. Вокруг нєлюді бєгают, суєтятся. Ой, ні. хробаки атомізувались.
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02.07.2024 11:27 Ответить
Схоже, виявили після завантаження повним БК. Пара снарядів так би не вибухнула. Тож окрім власне знищення цієї вкрай неприємної машини, хлопці зберегли життя багатьом - бо оце у відосі вибухнули, вірогідно, 50 снарядів, загалом 380 кг вибухівки.
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02.07.2024 12:43 Ответить
Відзвуки такої детонації, почули і в Німеччині…

01 липня 2024, 01:27 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4219907.html Перший - пішов. Слідом - Ангела?

Путінського друга, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2" - ASB Zeitung.

Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького бундесрата Мануелу Швезіг.

Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованного у 2021 році. А найбільшим донором фонду був "Північний потік-2".

Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.
Путч (С) молодці, німецькі дозновачі та ЗМІ … але ж вони там,працюють без татарова з ОПУ …
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02.07.2024 11:34 Ответить
Екіпаж тушив пожежу з середини, а треба було ззовні, ех...
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02.07.2024 11:35 Ответить
Екіпаж вижив?))
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02.07.2024 11:39 Ответить
Ні, але іде по графі СЗЧ.
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02.07.2024 11:45 Ответить
Хіба що з глузду...
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02.07.2024 14:48 Ответить
Екіпаж не вижив , но це вже зовсім друга історія
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02.07.2024 16:45 Ответить
Оце добряче бумкнуло, які були чагарники, нічого не залишилось.
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02.07.2024 12:15 Ответить
там вибухівки в повному БК - 380 кг. А ще - якщо "штатний БК" завантажений - то з 50 снарядів там 30 з активно-реактивним двигуном. Було чим горіти та потім вибухати...
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02.07.2024 12:48 Ответить
Три рази дивився - це ж просто свято якесь
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02.07.2024 16:20 Ответить
Порушення техніки безпеки?
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02.07.2024 16:48 Ответить
Опять курили где попало. Хотя надо курить, где еще не попало.
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02.07.2024 17:54 Ответить
Була посадка і немає...
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02.07.2024 23:05 Ответить
 
 