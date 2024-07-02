Детонация боекомплекта вражеской САУ "Мста-С" после попадания дрона. ВИДЕО
Оператор дрона из 10-й ОГШб "Эдельвейс" попал во вражескую САУ "Мста-С" и уничтожил ее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки украинского воина и взрыва после детонации боекомплекта опубликована в соцсетях.
"Легкий и незаметный дрон-камикадзе залетел в спрятанную и замаскированную в лесополосе вражескую 152-мм САУ "Мста-С", после чего она, как с цепи сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками за последнее время. Огненные кадры сняты в Донецкой области пилотами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+9 Oleksandr Kachmola #584402
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01 липня 2024, 01:27 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4219907.html Перший - пішов. Слідом - Ангела?
Путінського друга, колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера викликали на допит у справі про будівництво "Північного потоку-2" - ASB Zeitung.
Окрім Шредера, який очолював Nord Stream 2 AG, на допит Слідчої комісії парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія також викликали прем'єрку землі, голову німецького бундесрата Мануелу Швезіг.
Йдеться про роботу фонду підтримки будівництва російського газопроводу, заснованного у 2021 році. А найбільшим донором фонду був "Північний потік-2".
Наразі комісія вивчає, наскільки великим був вплив російських донорів на місцевий уряд під час заснування фонду. Попередньо йдеться про пожертву в розмірі 20 млн євро.
Путч (С) молодці, німецькі дозновачі та ЗМІ … але ж вони там,працюють без татарова з ОПУ …