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Рашисти повністю демонтували табір в окупованому Маріуполі, знищили всі дерева. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повністю демонтували дитячий табір на Лівобережжі міста.

Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники демонтували все, що було у колишньому дитячому таборі відпочинку "Орльонок" на Лівобережжі міста. Вони знищили не лише будівлі, але й всі дерева. Відео опублікували у місцевих пабліках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі бульвару Меотида, де розташовано табір, майже не залишилося дерев через війну і тотальні знесення будинків.

"Жителі передбачають, що можлива нова іпотечна новобудова. Також є інформація, що там може з'явитися табір для біженців з Бєлгородської області", - додали у мерії.

Читайте: Уночі над Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем лунали вибухи

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6746) табір (19)


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Щоб тих ,,біженців" хаймерс прибив!!!
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03.07.2024 09:54 Відповісти
Дерева знищили і 100 тис. маріупольців звільнили від життя.
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03.07.2024 09:58 Відповісти
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03.07.2024 10:01 Відповісти
асфабаділі Арльонок
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03.07.2024 10:51 Відповісти
Орленок, орленок, теперь ты козленок!
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03.07.2024 12:33 Відповісти
...кацапи - сарана минулого і нинішнього тисячоліття..
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03.07.2024 11:01 Відповісти
 
 