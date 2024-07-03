Рашисти повністю демонтували табір в окупованому Маріуполі, знищили всі дерева. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повністю демонтували дитячий табір на Лівобережжі міста.
Про це повідомила пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники демонтували все, що було у колишньому дитячому таборі відпочинку "Орльонок" на Лівобережжі міста. Вони знищили не лише будівлі, але й всі дерева. Відео опублікували у місцевих пабліках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в районі бульвару Меотида, де розташовано табір, майже не залишилося дерев через війну і тотальні знесення будинків.
"Жителі передбачають, що можлива нова іпотечна новобудова. Також є інформація, що там може з'явитися табір для біженців з Бєлгородської області", - додали у мерії.
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