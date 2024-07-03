Дрон-камікадзе відірвав окупанту праву ногу. ВIДЕО 18+

Оператор дрона підрозділу "Strike Drone Company" із 47-ї ОМБр "Магура" влучив в окупанта та завдав йому щонайменше тяжких поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що вибухом загарбнику відірвало праву ногу нижче коліна.

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