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Дрон-камікадзе відірвав окупанту праву ногу. ВIДЕО 18+

Оператор дрона підрозділу "Strike Drone Company" із 47-ї ОМБр "Магура" влучив в окупанта та завдав йому щонайменше тяжких поранень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що вибухом загарбнику відірвало праву ногу нижче коліна.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17801) знищення (7542) дрони (4882)


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Топ коментарі
+18
Він вже вдовольнився? - чи ше подумує про атаку?
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03.07.2024 13:05 Відповісти
+17
Це ж яким треба бути довбойбом по життю,щоб добровільно пертися на чужу землю з ризиком отримати замість рук та ніг скривавлені шматки м'яса...
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03.07.2024 13:37 Відповісти
+14
если толчковую оторвало, то теперь будет тяжело на толчок ходить.
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03.07.2024 13:14 Відповісти
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Він вже вдовольнився? - чи ше подумує про атаку?
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03.07.2024 13:05 Відповісти
Ні, взяв ноги в руки і бігом звідти
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03.07.2024 15:50 Відповісти
кашерне м'ясо лисичкам тварюка забита по правилах «Шхити» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94 שחיטה ‎)

Согласно иудейским религиозным источникам, животное обескровливается. В этом состоянии оно нечувствительно к боли и обескровливается мягким, быстрым и точным действиемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] . При этом животное может находиться в ряде позиций: лежать на боку (шхита мунахат), стоять (шхита омедет).

Перед забоем животное должно быть здоровым, не раненным и жизнедеятельным.
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03.07.2024 17:59 Відповісти
на лівому плечі у животного видно славетний "турнікет Есмарха"
(при пораненні кінцівок він прикладається до сраки)
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03.07.2024 18:03 Відповісти
Бог бы просто отрубить себе дома один палец на руке, да и спокойно портвейн с водкой мешать ещё лет 10.
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03.07.2024 13:07 Відповісти
вони за грошами сюди пруться
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03.07.2024 15:03 Відповісти
cccр тебе поможет....
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03.07.2024 13:08 Відповісти
если толчковую оторвало, то теперь будет тяжело на толчок ходить.
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03.07.2024 13:14 Відповісти
i про слем-данк може забути😬
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03.07.2024 13:38 Відповісти
а на концерті цього і не треба, однієї ноги вистачить щоб вічно сидіти.
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03.07.2024 13:44 Відповісти
Тю, кацапу копито відірвало. От проблема. Здохне хвилин за п"ять.
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03.07.2024 13:20 Відповісти
Скоріш за все так і буде. Бо вже навіть "турнікет" не пробує дістати.
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03.07.2024 13:28 Відповісти
Я жодного разу не бачив щоб хтось з них турнікет мотав. От як стріляли собі в голову - повно. Біосміття.
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03.07.2024 13:31 Відповісти
Ну там не турнікет, а гумовий жґут. Бо для них турнікет технологічно недосяжна приспособа.
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03.07.2024 13:34 Відповісти
работы мухам прибавиться...
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03.07.2024 13:56 Відповісти
Вараны спасут австралийских овец от поедания заживо личинками мух.
Эти рептилии эффективно удаляют падаль, в которой размножаются мухи.
Отак, лежить травмований ванька, а до нього підходить крокодила:
"Здасьтє !"

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03.07.2024 18:08 Відповісти
Швидше. Стіче кров'ю хвилини за дві-три.
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03.07.2024 20:52 Відповісти
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03.07.2024 13:23 Відповісти
вернётся домой другим человеком...
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03.07.2024 13:26 Відповісти
И то не факт,что вернется.Истечет,**** кровью.Что не может не радовать.
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03.07.2024 13:38 Відповісти
да пусть живёт живее всех живых, дополнительная нагрузка на бюджет, а может и прирежет кого нибудь по пьяни.
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03.07.2024 13:42 Відповісти
Я тоже за то, чтобы именно калечить, шоб сидело самоваром с медалькой в подземных переходах и просило милостыню.
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03.07.2024 13:54 Відповісти
Теперь осталось найти сослуживца с одной левой ногой.Обувь теперь будете покупать в половину дешевле.Профит.ВСУ можете не благодарить.
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Левой! Левой!
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03.07.2024 13:25 Відповісти
Красівоє!!!
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03.07.2024 13:26 Відповісти
Це ж яким треба бути довбойбом по життю,щоб добровільно пертися на чужу землю з ризиком отримати замість рук та ніг скривавлені шматки м'яса...
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03.07.2024 13:37 Відповісти
за гроші
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03.07.2024 15:06 Відповісти
И сказал Айболит: «Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
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03.07.2024 13:48 Відповісти
Оператор fpv:
уронілі ваньку на пол
оторвалі ванькє лапу
все равно єго нє брошу
будєт ванєчка "харошим"
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03.07.2024 13:50 Відповісти
Ніби це має значення, якої саме ноги у кацапа не стало...
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03.07.2024 14:02 Відповісти
...коли в нього від народження ума нема
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03.07.2024 14:58 Відповісти
Тепер став непарнокопитнии
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03.07.2024 14:21 Відповісти
+100500!!!
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03.07.2024 14:57 Відповісти
І щоб ноги твоєї тут більше не було!
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03.07.2024 14:37 Відповісти
Вірогідно, відірвало нижче коліна, а стегнову кістку та всі артерії перебило на друзки біля тазу - бо так вивернуте стегно, що все зрозуміло. А щодо артерії - він затих буквально за 5-10 секунд. Якраз стільки потрібно серцю, аби через пахові артерії прокачати критичну кількість крові в повітря і мозок майже моментально почав вмирати від знекровлення.

Від такого навіть найкращій "вузловий турнікет" ніяк не допоможе - тримав таку штуку в руках і читав інструкцію.
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03.07.2024 20:17 Відповісти
 
 