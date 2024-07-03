Дрон-камікадзе відірвав окупанту праву ногу. ВIДЕО 18+
Оператор дрона підрозділу "Strike Drone Company" із 47-ї ОМБр "Магура" влучив в окупанта та завдав йому щонайменше тяжких поранень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що вибухом загарбнику відірвало праву ногу нижче коліна.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.07.2024 13:05 Відповісти Посилання
+17 Алексей Сулима #464629
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+14 Urs
показати весь коментар03.07.2024 13:14 Відповісти Посилання
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Согласно иудейским религиозным источникам, животное обескровливается. В этом состоянии оно нечувствительно к боли и обескровливается мягким, быстрым и точным действиемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B0#cite_note-3 [3] . При этом животное может находиться в ряде позиций: лежать на боку (шхита мунахат), стоять (шхита омедет).
Перед забоем животное должно быть здоровым, не раненным и жизнедеятельным.
(при пораненні кінцівок він прикладається до сраки)
Эти рептилии эффективно удаляют падаль, в которой размножаются мухи.
Отак, лежить травмований ванька, а до нього підходить крокодила:
"Здасьтє !"
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке».
уронілі ваньку на пол
оторвалі ванькє лапу
все равно єго нє брошу
будєт ванєчка "харошим"
Від такого навіть найкращій "вузловий турнікет" ніяк не допоможе - тримав таку штуку в руках і читав інструкцію.