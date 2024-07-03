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Зеленський зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Френсісом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою 8-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, це перший за майже 30 років візит Голови Генасамблеї до України.

"Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24318) ООН (3374)


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Это потужный дипломат из могучей страны Тринидад и Тобаго.
По географии таких встреч (начиная с Омана) вычисляются адреса новых нычек.
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03.07.2024 15:25 Відповісти
"...Зеленський зустрівся з головою..."

Було би дуже добре, аби Зеленський зустрівся з головою.
Бо Зеленський гуляє сам по собі, а голова - сама по собі.
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03.07.2024 15:50 Відповісти
Нужна остановка боевых действий . Тот кто остановит боевые действия одновременно со всех сторон, тот получит ключ к миру. Заморозка выгодна всем. Выгодна ли украинцам? Если Зеленский не проведет выборы то украинцам это не совсем выгодно.
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03.07.2024 16:16 Відповісти
 
 