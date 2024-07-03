Наші захисники з РСЗВ HIMARS нищать дороговартісну РЛС "Небо-СВУ". ВIДЕО

Військові контррозвідники 13 Головного Управління СБУ з БпЛА "Шарк" виявили російську систему радіолокаційного виявлення дальньої дії вартістю близько 100 мільйонів доларів.

З РСЗВ HIMARS українські захисники завдали вогневе ураження у тил ворога по РЛС "НЕБО-СВУ", інформує Цензор.НЕТ.

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