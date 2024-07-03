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Наші захисники з РСЗВ HIMARS нищать дороговартісну РЛС "Небо-СВУ". ВIДЕО

Військові контррозвідники 13 Головного Управління СБУ з БпЛА "Шарк" виявили російську систему радіолокаційного виявлення дальньої дії вартістю близько 100 мільйонів доларів.

З РСЗВ HIMARS українські захисники завдали вогневе ураження у тил ворога по РЛС "НЕБО-СВУ", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10 ОГШБр знищили екіпаж управління БпЛА противника та польовий склад БК. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12945) знищення (7525) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+36
Нарешті це сталося. Позавчора дронами захерачили по двом найбільшим ПС у Бєлгордській області: по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 ПС "Металлургическая" , 750/500/330/110/6 кВ, 3649 MВт (110 км від Вовчанська), і по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС Старий Оскол 500/330/110/35 кВ, 1752 MVA (130 км від Вовчанська). Сумарно стало розподілення потужносі на 5400 MVA. В результаті чого кацапи сьогодні мають дохера тепленьких «козлів» у печах https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B008 Оскольського електрометалургійного комбінату . Цей комбінат має виняткове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки виробляє високоякісну сталь, у тому числі легіровані види спецсталєй для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користуються такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF. Теоретично відновти роботу комбіната можливо через пів-року, але… Але у мирних умовах, бо якщо знов прилетить по ПС, то прийдеться виколупувати вже нових «козлів». Так що єдиний на расії електрометалургійний комбінат став надовго - до кінця війни. Ну, хіба що можно побудувати нове виробництво десь за васюганськими болотами у пєрмських ******.
Ну і попутно ще деякий час Білгородська та частина Воронезької області посидять без світла.

Так потроху починає формуватись аграрний демілітаризований санітарний пояс поблизу українського кордону.
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03.07.2024 19:58 Відповісти
+12
Після вольфрамових шариків станція більше схожа на решето
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03.07.2024 20:29 Відповісти
+10
Так мимо! якого х..я ви таке показуєте, де знищення? Як мінімум одна ракету в дупу
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03.07.2024 20:11 Відповісти
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Нарешті це сталося. Позавчора дронами захерачили по двом найбільшим ПС у Бєлгордській області: по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B003 ПС "Металлургическая" , 750/500/330/110/6 кВ, 3649 MВт (110 км від Вовчанська), і по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B016 ПС Старий Оскол 500/330/110/35 кВ, 1752 MVA (130 км від Вовчанська). Сумарно стало розподілення потужносі на 5400 MVA. В результаті чого кацапи сьогодні мають дохера тепленьких «козлів» у печах https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B008 Оскольського електрометалургійного комбінату . Цей комбінат має виняткове значення для військово-промислового комплексу РФ, оскільки виробляє високоякісну сталь, у тому числі легіровані види спецсталєй для автопрому та машинобудування. Продукцією комбінату у роботі користуються такі підприємства російського ВПК: ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, заводи групи підшипникових компаній ЕПК і SKF. Теоретично відновти роботу комбіната можливо через пів-року, але… Але у мирних умовах, бо якщо знов прилетить по ПС, то прийдеться виколупувати вже нових «козлів». Так що єдиний на расії електрометалургійний комбінат став надовго - до кінця війни. Ну, хіба що можно побудувати нове виробництво десь за васюганськими болотами у пєрмських ******.
Ну і попутно ще деякий час Білгородська та частина Воронезької області посидять без світла.

Так потроху починає формуватись аграрний демілітаризований санітарний пояс поблизу українського кордону.
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03.07.2024 19:58 Відповісти
"І ето прєкрасно." (с) 👍
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03.07.2024 20:58 Відповісти
це спричиняє несамовите занепокоєння і вологу стурбованість
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04.07.2024 10:04 Відповісти
Так мимо! якого х..я ви таке показуєте, де знищення? Як мінімум одна ракету в дупу
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03.07.2024 20:11 Відповісти
Таким самим чином "знищено" 8123 танків на сьогодні. Та і не тільки танків...
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03.07.2024 20:21 Відповісти
Рахунок знищення танків ведуть також і інші незалежні від держави Україна спільноти і там теж дуже багато знищених бойових машин.
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03.07.2024 21:57 Відповісти
Дивлюсь, провокатори по кольору дупки *********** з власних причиндалл роблять всеосяжні висновки про кількість знищеної техніки кацапів. Успіхів тобі в цій хрєнології, неповажний вишкребок з кацапляндії...
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04.07.2024 10:27 Відповісти
Та не тринди! Там осколками все посічено як сито!
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03.07.2024 23:23 Відповісти
Так заголовок не пошкоджено, виведено з ладу, посічено, а саме знищено! Наші захисники з РСЗВ HIMARS нищать дороговартісну РЛС "Небо-СВУ". Може був другий постріл?
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04.07.2024 01:50 Відповісти
Боже, яке ж ти тупе...

В ракету M30A1 (а у відосі явно дія саме цієї ракети) напаковано 180'000 вольфрамових кульок. Підрив там - повітряний, тобто майже 100% кульок летять навкруги, а не "в землю, в епіцентрі вибуху". Там в радіусі 50 метрів від епіцентру вибуху - зона суцільного знищення - "тиск" хвилі вольфрамових кульок такий, що трапляються вторинні вибухи навіть в землі - це видно навіть на відосі - характерна стрічка вибухів. В радіусі приблизно 150 метрів - зона впевненого враження живої сили та неброньованої техніки. Це означає: в тих залізяках перебита більшість дротів, пробиті всі пласкі елементи, що були розвернуті до епіцентру, пробиті всі баки, продирявлені всі елементи двигунів, тонші за 5 мм сталі, розтрощена вся електронна апаратура ("вдало" розташована "апаратна кабіна" - якщо там були люди, то там шматки м'яса "з кров'ю", з сотнями отворів в кожному тілі).

Це і є "знищення". Відновленню воно фактично не підлягає. Яке є то "відновлення", якщо треба міняти 100% обладнання, окрім сталевої рами, на якій змонтована кабіна та мачта антени?!?
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04.07.2024 10:40 Відповісти
ага, це точно знищено, чи то був перший прицільний ? ))
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03.07.2024 20:13 Відповісти
Після вольфрамових шариків станція більше схожа на решето
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03.07.2024 20:29 Відповісти
сподіваюсь ))
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03.07.2024 20:38 Відповісти
Запитайте себе, чому зйомка закінчується одразу після удару(такого), а якщо в "яблучко" - як правило, є продовження...
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03.07.2024 21:05 Відповісти
Якщо ракети були уламкові чи як там правильно їх назвати, то там все посікло. Такі машини броні не мають зовсім бо стоять досить далеко в тилу. Також там немає чому видовищно підриватися це не танк чи інша машина, яка під зав'язку забита снарядами.

До того ж це тільки частина атаки. РЛС знищили щоб дати дорогу повітряній атаці.
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03.07.2024 20:33 Відповісти
А это точно Химарс? Ракета (снаряд?) в десятках метров рванула. Не нужно такое видео никому, кроме кацапни - "а вот смотрите, тупые хахлы не понимают, что наш реб ихние химарсы щелкает как орешки!"
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03.07.2024 22:57 Відповісти
в умовах відсутності впливу РЕБ на термінальній стадії польоту ракети КЙВ складає 5-10 метрів. Чи був там вплив РЕБ, чи не був - того ми не знаємо. Але ж 180 тисяч кульок WC все одно зробили з установки друшляк.
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03.07.2024 23:36 Відповісти
Удар завдано боеприпасом з повітряним підривом в кожному з яких по 182000 вольфрамових кульок. Так, погано що не попали посередині, але кацапи теж не дурні і використовують глушилки для супутникової навігації, яка може відхиляти ракети від курсу до 20 метрів. Точність Хімарс 6 метрів. Але як мінімум кильки з другої ракети попали в обидві машини. Ось той "дощ" з пилюки це поіпадання кульок. Таке попадання якщо не знищило, то зробило решето з деяких компонентів. При тому на вигляд з далеко виглядить як ракета не завдала комплексу ніякої шкоди. Результат таких "промахів" є на відео від кацапів, одне з початку війни де кацап механік показує цілий на вигляд Камаз, а потім показує зблизька, навіть коробка передач і рама були всі як решето. Інше відео знову ж від кацапів. Удар по колонні "цивільних" фур десь під Маріуполем, декілька фур в центрі попадання мали ознаки ураження, фура кацапа який знімав відео була "ціла", знову ж коли приблизив камеру, вся кабіна була як решето.
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04.07.2024 00:10 Відповісти
Як не прикро, але мазнули.
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04.07.2024 08:33 Відповісти
Не тупи. Читай вище. Вам слюнявим пояснювати вже обридло.
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04.07.2024 09:25 Відповісти
Вибачте, гуру, що осмілився потурбувати ваш зір, недостойними своїми роздумами на теренах ЦЕНЗОР.НЕТ. З вашого дозволу, піду витру слюну.
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04.07.2024 09:40 Відповісти
Правильно він тобт написав. Якщо не розумієш, то краще промовчи! Чи виконуєш «редакційне завдання»?
знайди в ютубі «Перфорация российских грузовиков украинскими HIMARS» й подивись, що буває, коли хаймарс «промазує».
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04.07.2024 11:25 Відповісти
Подивився, дякую.
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04.07.2024 15:11 Відповісти
Та все норм, написали ж що "нищать", а не знищили. Але б краще б писали що "напугали", чи "здивували"
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04.07.2024 09:42 Відповісти
все добре. там московити спеціально коло натоптали щоб краще цілитись. попало в радіусі. ціль уражено. тепер тільки на драгмет. хто перший встигне той на хатину заробить.
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04.07.2024 10:11 Відповісти
Те натоптане поле називається міне загородження. Так завжди робиться: перед заїздом на позицію серйозної техніки виїжджає група забезпечення яка оглядає місце, знешкоджує міни, якщо виявила і виставляє свої.
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04.07.2024 15:06 Відповісти
А, может, в этом снаряде не было шариков из карбида вольфрама..
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04.07.2024 11:05 Відповісти
 
 