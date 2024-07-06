Воїни 3 ОШБр виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів. ВIДЕО

У районі Харківщини безпілотники Третьої штурмової виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Вже не вперше російські мотогонщики були помічені на лінії бойового зіткнення у нашій смузі. Цього разу влучання було від екіпажу "Вітролом" з Батальйону безпілотних систем", - повідомили бійці.

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