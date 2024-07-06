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Воїни 3 ОШБр виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів. ВIДЕО

У районі Харківщини безпілотники Третьої штурмової виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Вже не вперше російські мотогонщики були помічені на лінії бойового зіткнення у нашій смузі. Цього разу влучання було від екіпажу "Вітролом" з Батальйону безпілотних систем", - повідомили бійці.

Також дивіться: Ліквідація російських піхотинців за допомогою скиду однієї гранати. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 3 Окрема штурмова бригада (457)


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Топ коментарі
+11
Ну що , кляті кацапи , покатались на українській землі без дозволу ?
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06.07.2024 17:13 Відповісти
+7
Молодці фпвішники, просто снайпер!
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06.07.2024 17:05 Відповісти
+5
Мотоцикл - то тобі не іграшка, кацапе.
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06.07.2024 17:10 Відповісти
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Молодці фпвішники, просто снайпер!
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06.07.2024 17:05 Відповісти
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний "Гранд Черокі"
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком
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06.07.2024 19:01 Відповісти
Мотоцикл - то тобі не іграшка, кацапе.
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06.07.2024 17:10 Відповісти
Ну що , кляті кацапи , покатались на українській землі без дозволу ?
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06.07.2024 17:13 Відповісти
Невже той самий задостанов?)))
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06.07.2024 17:18 Відповісти
Нада там трос натянуть чтобы мотоциклисты не гасали
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06.07.2024 17:31 Відповісти
Второй так быстренько сориентировался
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06.07.2024 17:51 Відповісти
Задостанов на московщині, чомусь ніяк свого мацаклєтах не заведе..
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06.07.2024 17:53 Відповісти
То вони з ****** бавилися, він мабуть задостанову глушника прочищав і щось там забув тому й не заводититься.
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06.07.2024 18:10 Відповісти
Невже той самий задостанов?)))
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06.07.2024 18:10 Відповісти
це зелений мототуризм під гаслом - "Побачити Україну і померти!"
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06.07.2024 18:25 Відповісти
Невдале місце для мотокросу вибрали рашисти.
Слава ЗСУ!
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06.07.2024 18:32 Відповісти
Один вийшов з чату, інший відмовився чатитись.
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06.07.2024 18:44 Відповісти
Нехай щастить!
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07.07.2024 03:31 Відповісти
 
 