Воїни 3 ОШБр виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів. ВIДЕО
У районі Харківщини безпілотники Третьої штурмової виявили ворожих мотоциклістів і просто на ходу уразили їх з FPV-дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Вже не вперше російські мотогонщики були помічені на лінії бойового зіткнення у нашій смузі. Цього разу влучання було від екіпажу "Вітролом" з Батальйону безпілотних систем", - повідомили бійці.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар06.07.2024 17:13 Відповісти Посилання
+7 Олег Мінів #540164
показати весь коментар06.07.2024 17:05 Відповісти Посилання
+5 Trevo Trow
показати весь коментар06.07.2024 17:10 Відповісти Посилання
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