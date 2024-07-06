На кошти громади Києва було закуплено тисячу дронів для третьої штурмової, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді 1000 дронів, в рамках допомоги міста ЗСУ. Дрони вже вирушили на передову.
Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Громада столиці передала захисникам на передову чергову партію допомоги. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ вирушила 1 тисяча fpv-дронів. Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету міста. Загальна вартість БПЛА - 33,5 млн грн", - написав Віталій Кличко.
Він нагадав, що раніше, навесні, Київ придбав для бійців 3 штурмової 20 нових пікапів Toyota Hilux, які одразу вирушили на фронт.
"Всього на оснащення 3-ї бригади Київ від початку цього року спрямував 110 млн грн. Загалом, з 2023 року, - майже 600 мільйонів", - наголосив мер Києва.
Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 25 вантажівок 7 бригаді спеціальних операцій, а також 500 fpv-дронів та українські БПЛА "Лелека" 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.
Як повідомлялося, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.
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Зараз це одна з найбільших цінностей в людині.
нема купи дублів з поставленим світлом, та написаними текстами, для кращої картинки. нема потужної та переможної хрипоти. нема групи підтримки від вірних фанів 95 кварталу.
бідося......
не ремонтує міст, гімно кличко!
передає дрони, кличко гімно, піариться!
Скоро знову маски-шоу будуть))
А Віталік бюджетні кошти зарядив незрозуміло на що типу бруківки в парках та ремонту доріг.
Віталік у минулому боксер що таке сором він звісно не знає але виходить тупо примазався. Чи я помиляюсь