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На кошти громади Києва було закуплено тисячу дронів для третьої штурмової, - Кличко. ВІДЕО+ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді 1000 дронів, в рамках допомоги міста ЗСУ. Дрони вже вирушили на передову.

Про це Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Мер Києва Віталій Кличко передає 3 окремій штурмовій бригаді дрони

"Громада столиці передала захисникам на передову чергову партію допомоги. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ вирушила 1 тисяча fpv-дронів. Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету міста. Загальна вартість БПЛА - 33,5 млн грн", - написав Віталій Кличко.

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Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді дрони

Він нагадав, що раніше, навесні, Київ придбав для бійців 3 штурмової 20 нових пікапів Toyota Hilux, які одразу вирушили на фронт.

"Всього на оснащення 3-ї бригади Київ від початку цього року спрямував 110 млн грн. Загалом, з 2023 року, - майже 600 мільйонів", - наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 25 вантажівок 7 бригаді спеціальних операцій, а також 500 fpv-дронів та українські БПЛА "Лелека" 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

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Як повідомлялося, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.

Автор: 

благодійність (575) Київ (19663) Кличко Віталій (3527) допомога (8449) fpv-дрон (127)


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Топ коментарі
+15
Віталіку респект і подяка за постійну допомогу нашим захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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06.07.2024 18:15 Відповісти
+11
Надійна людина.
Зараз це одна з найбільших цінностей в людині.
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06.07.2024 18:15 Відповісти
+5
З дня на день, чекаємо повідомлення, від стефанчука+шмигаля, що на гроші, які «дивним чином» з'явилися у катлєти та йому подібних, а також «найчесніших» суддів МАЙДАНУ, прокурорських, та від екс-посадовців з ОПУ після 21 травня, закуплені сотні тисяч дронів та систем РЕБ для Захисників України!!
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06.07.2024 18:18 Відповісти
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Віталіку респект і подяка за постійну допомогу нашим захисникам 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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06.07.2024 18:15 Відповісти
Надійна людина.
Зараз це одна з найбільших цінностей в людині.
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06.07.2024 18:15 Відповісти
А що передали зеленї)
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06.07.2024 18:17 Відповісти
Толкового манагера Ірьмака...
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06.07.2024 18:23 Відповісти
Чи потужного (добре тужиться мівіною на очку)...
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06.07.2024 18:25 Відповісти
очереной звиздосик
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06.07.2024 20:16 Відповісти
З дня на день, чекаємо повідомлення, від стефанчука+шмигаля, що на гроші, які «дивним чином» з'явилися у катлєти та йому подібних, а також «найчесніших» суддів МАЙДАНУ, прокурорських, та від екс-посадовців з ОПУ після 21 травня, закуплені сотні тисяч дронів та систем РЕБ для Захисників України!!
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06.07.2024 18:18 Відповісти
удавляться ж))
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06.07.2024 18:21 Відповісти
Какие то кислые физиономии у Кличка и у Билецкого(если я не ошибаюсь)Такое впечатление что друг с другом сцепится хотят хоть и получила дроны третья штурмовая
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06.07.2024 18:26 Відповісти
згоден.
нема купи дублів з поставленим світлом, та написаними текстами, для кращої картинки. нема потужної та переможної хрипоти. нема групи підтримки від вірних фанів 95 кварталу.
бідося......
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06.07.2024 18:32 Відповісти
будує міст, гімно кличко!
не ремонтує міст, гімно кличко!
передає дрони, кличко гімно, піариться!
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06.07.2024 18:29 Відповісти
От він падлюка))) ще швидки привозить, рятувальну техніку, автобуси - й щоб підісрати найвеличнішому містам іншим передає))

Скоро знову маски-шоу будуть))
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06.07.2024 18:35 Відповісти
А що там Криворожці - ЗСУ: зеленський щось передав?
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06.07.2024 18:30 Відповісти
хто знає? хоч одна ракета чи дрон, прилетіли до індуса в криворіжсталь?
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06.07.2024 18:34 Відповісти
пыздосик вечером
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06.07.2024 20:18 Відповісти
Гарно. Щеб наш мєр перестав би будувати під час війни тротуари з мостами, які і нафуй зараз не потрібни, то було б ще краще і дронів ще більше для ЗСУ.
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06.07.2024 18:39 Відповісти
Ну то на тротуарах ноги почнуть ламати. На дорогах - авто бити..мости й так втомлюються.
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06.07.2024 18:57 Відповісти
*****,і Віталік ІПСО вчиняє. Та що ж таке? Наркомани з ОП сумують.
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06.07.2024 19:06 Відповісти
спасибо нашему мэру!
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06.07.2024 20:22 Відповісти
Кличку респект, а когось рве на частини від злоби...
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06.07.2024 22:15 Відповісти
А миллион дронов от господина Зе?
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07.07.2024 00:20 Відповісти
На хвилиночку а Кличко тут до чого купили ж на гроші громади??!
А Віталік бюджетні кошти зарядив незрозуміло на що типу бруківки в парках та ремонту доріг.
Віталік у минулому боксер що таке сором він звісно не знає але виходить тупо примазався. Чи я помиляюсь
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07.07.2024 01:22 Відповісти
 
 