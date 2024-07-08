"Дуже складний день для українців": Світоліна дала емоційний коментар після виходу до чвертьфіналу Wimbledon. ВIДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Сіньюй у четвертому колі Вімблдона-2024. Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) заплакала під час флешінтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року з китаянкою Ван Сіньюй (№42 WTA).

Щоб вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські війська завдали по Києву та Україні вранці 8 липня, уродженка Одеси зіграла поєдинок з чорною стрічкою.

Зазначається, що Еліна за два сети впевнено обіграла представницю Китаю (6:2, 6:1) та вийшла до чвертьфіналу трав'яного мейджора.

Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні.

"Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу", – сказала Світоліна.

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Нагадаємо, Світоліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.