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"Дуже складний день для українців": Світоліна дала емоційний коментар після виходу до чвертьфіналу Wimbledon. ВIДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Сіньюй у четвертому колі Вімблдона-2024. Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) заплакала під час флешінтерв'ю після матчу 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року з китаянкою Ван Сіньюй (№42 WTA).

Щоб вшанувавши пам'ять жертв масованої ракетної атаки, яку російські війська завдали по Києву та Україні вранці 8 липня, уродженка Одеси зіграла поєдинок з чорною стрічкою.

Зазначається, що Еліна за два сети впевнено обіграла представницю Китаю (6:2, 6:1) та вийшла до чвертьфіналу трав'яного мейджора.

Після перемоги Світоліна зі сльозами на очах розповіла про трагічні події в Україні.

"Без сумніву, це була гарна гра. Але це був дуже складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. Від самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу", – сказала Світоліна.

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Нагадаємо, Світоліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.

В 1/4 фіналу Світоліна зіграє з четвертою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану.

Автор: 

перемога (488) Світоліна Еліна (51)


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Топ коментарі
+27
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08.07.2024 19:17 Відповісти
+10
Молодець - надрала зад кажаноїдці. Бл@дь, подякуємо #иду кісінджеру з його "реал політік": так, переманив кетайців на бік Заходу інвестиціями та технологіями, а треба було просто дочекатись, коли б два комуністичні монстри загризли б один одного. Тепер от "фабрика світу" з бензоколонкою вирішили загризти усіх навколо себе. Дякуємо ейнштейну за бомбу і кісінджеру за реал політік. Що ще навигадує нам "сіль землі"?
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08.07.2024 19:20 Відповісти
+10
Китайозу прокотила-вже респект.👍
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08.07.2024 19:26 Відповісти
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08.07.2024 19:17 Відповісти
Складний день..... Це точно!
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08.07.2024 19:19 Відповісти
Молодець - надрала зад кажаноїдці. Бл@дь, подякуємо #иду кісінджеру з його "реал політік": так, переманив кетайців на бік Заходу інвестиціями та технологіями, а треба було просто дочекатись, коли б два комуністичні монстри загризли б один одного. Тепер от "фабрика світу" з бензоколонкою вирішили загризти усіх навколо себе. Дякуємо ейнштейну за бомбу і кісінджеру за реал політік. Що ще навигадує нам "сіль землі"?
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08.07.2024 19:20 Відповісти
Да, Кисинджер и Эйнштейн во всем виноваты.
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09.07.2024 00:06 Відповісти
По ділам їх судитимуть, нє?
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09.07.2024 00:12 Відповісти
Наступний суперник Рибакіна, кацапка яка виступає за Казахстан, та що не змогла пояснити своє ставлення до війни...
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08.07.2024 19:23 Відповісти
Китайозу прокотила-вже респект.👍
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08.07.2024 19:26 Відповісти
Однозначно!!!
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08.07.2024 19:33 Відповісти
Брiти - нашi люди! Thanks to our limey friends, you got it all right!
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08.07.2024 22:27 Відповісти
Перемагай і надалі, Українко!
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08.07.2024 22:51 Відповісти
 
 